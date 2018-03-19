Флойд Мэйуэзер планирует подать документы для получения лицензии бойца MMA
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Знаменитый американский боксер Флойд
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Знаменитый американский боксер Флойд
«Всему нужно время. Мы собираемся подать заявку на получение лицензии и надеемся, что мы сможем драться», — цитирует
Мэйуэзер победил во всех 50 боях в профессиональной боксерской карьере. В августе 2017 года американец победил ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора в поединке по правилам бокса. Позднее ирландец вызывал Мэйуэзера на бой по правилам MMA.
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