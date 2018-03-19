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11:28 (мск), источник: Р-Спорт

Флойд Мэйуэзер планирует подать документы для получения лицензии бойца MMA

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Знаменитый американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший заявил, что планирует подать документы для получения лицензии бойца MMA (смешанные единоборства).

Источник: AP 2018

«Всему нужно время. Мы собираемся подать заявку на получение лицензии и надеемся, что мы сможем драться», — цитирует Мэйуэзера-младшего TMZ.

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Мэйуэзер-младший, который начал тренировки по MMA, также сообщил, что его подготовка к боям по правилам MMA может занять шесть-восемь месяцев.

Мэйуэзер победил во всех 50 боях в профессиональной боксерской карьере. В августе 2017 года американец победил ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора в поединке по правилам бокса. Позднее ирландец вызывал Мэйуэзера на бой по правилам MMA.

Также Мэйуэзер-младший заявлял, что представители Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) предлагали ему вернуться, и отметил, что он готов принять выгодное финансовое предложение UFC на несколько боев.

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