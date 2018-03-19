Елеусинов рассказал о планах на пути к чемпионскому титулу

— Мы видим, как боксеры-олимпийцы берут быстрый старт в профессионалах. Лучшим примером этому был Василий Ломаченко. Также бронзовый медалист Филип Хргович вошел в ТОП-50 за четыре поединка. Когда мы увидим чемпиона Рио-2016 Данияра Елеусинова в бою за титул? — Я не спешу. Я понимаю, что Лома делает быстрый подъем. Я хочу планировать свою карьеру наиболее подходящим образом. Полусредний вес довольно сложный. Здесь есть Дэнни Гарсия, Кит Турман, Теренс Кроуфорд. Я доверяю своей команде. Мы будем действовать шаг за шагом без спешки, — ответил в интервью турецким СМИ Данияр.