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11:26 (мск), источник: Sports.kz

Елеусинов рассказал о планах на пути к чемпионскому титулу

Казахстанский чемпион Олимпиады-2016 Данияр Елеусинов, недавно перешедший в профессиональный бокс, планирует быть последовательным в развитии своей карьеры и борьбе за титулы, сообщает Sports.kz.

— Мы видим, как боксеры-олимпийцы берут быстрый старт в профессионалах. Лучшим примером этому был Василий Ломаченко. Также бронзовый медалист Филип Хргович вошел в ТОП-50 за четыре поединка. Когда мы увидим чемпиона Рио-2016 Данияра Елеусинова в бою за титул? — Я не спешу. Я понимаю, что Лома делает быстрый подъем. Я хочу планировать свою карьеру наиболее подходящим образом. Полусредний вес довольно сложный. Здесь есть Дэнни Гарсия, Кит Турман, Теренс Кроуфорд. Я доверяю своей команде. Мы будем действовать шаг за шагом без спешки, — ответил в интервью турецким СМИ Данияр.

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