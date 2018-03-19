Данияр Елеусинов ответил на обещание «размазать» его от бывшего абсолютного чемпиона мира

— На самом деле, я могу сказать, что этот вызов очень волнует меня. Теренс Кроуфорд — одно из лучших имен. Возможно, мы встретимся в будущем. Тогда мы увидим, что произойдет в нашем бою, — отметил Елеусинов.
Отметим, что 6 марта, Елеусинов официально объявил о переходе в профессиональный бокс и подписал контракт с британским промоутером Эдди Хирном. Глава компании Matchroom Boxing известен по сотрудничеству с таким звездами мирового бокса, как Энтони Джошуа, Келл Брук, Джордж Гроувз, Тони Белью, Амир Хан и Дэниэл Джейкобс.
По контракту с Хирном, в первый год Елеусинов проведет около семи поединков. Первый из них намечен на 28 апреля — казахстанец выступит в андеркарте Джейкобса. Соперник в данное время еще не определен.