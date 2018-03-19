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10:49 (мск), источник: Vesti.kz

Данияр Елеусинов ответил на обещание «размазать» его от бывшего абсолютного чемпиона мира

Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов после перехода в профи дал интервью зарубежным СМИ, в котором ответил на вызов бывшего абсолютного чемпиона мира американца Теренса Кроуфорда, пообещавшего размазать казахстанца, сообщает корреспондент Vesti.kz.

— На самом деле, я могу сказать, что этот вызов очень волнует меня. Теренс Кроуфорд — одно из лучших имен. Возможно, мы встретимся в будущем. Тогда мы увидим, что произойдет в нашем бою, — отметил Елеусинов.

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Отметим, что 6 марта, Елеусинов официально объявил о переходе в профессиональный бокс и подписал контракт с британским промоутером Эдди Хирном. Глава компании Matchroom Boxing известен по сотрудничеству с таким звездами мирового бокса, как Энтони Джошуа, Келл Брук, Джордж Гроувз, Тони Белью, Амир Хан и Дэниэл Джейкобс.

По контракту с Хирном, в первый год Елеусинов проведет около семи поединков. Первый из них намечен на 28 апреля — казахстанец выступит в андеркарте Джейкобса. Соперник в данное время еще не определен.

Данияр Елеусинов ответил на обещание "размазать" его от бывшего абсолютного чемпиона мира
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