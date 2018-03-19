«Парни из Казахстана крутые». Главред The Ring оценил перспективы Елеусинова в профи

— Данияр Елеусинов? Это тот парень, которого недавно подписал Эдди Хирн, олимпийский чемпион? Он звезда любительского бокса.
Не знаю, он пока еще не проводил боев в профи, так что посмотрим. К тому же, он долго пробыл в любителях и в профессионалы перешел в 25 лет или около того. Но я предполагаю, что он хорош. Парни из Казахстана не могут все быть как GGG, но большинство из них крутые, — отметил Фишер.
Напомним, что продвижением карьеры Елеусинова на профессиональном ринге займется компания Matchroom Boxing во главе с известным британским промоутером Эдди Хирном. Дебют Данияра в новом статусе состоится 28 апреля в Нью-Йорке.