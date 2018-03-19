Шарипова: «Канело» поставил себя в такое положение, что в бою с Головкиным он в любом случае проиграл

6 марта стало известно, что сразу в двух пробах «Канело» обнаружен запрещенный препарат кленбутерол. Команда мексиканца объяснила это употреблением в пищу зараженного мяса. Следующие три допинг-теста боксера оказались отрицательными.

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«Я абсолютно уверена, что на таком уровне случайностей быть не может. Как профессиональный спортсмен я хорошо предупреждена о том, что можно есть, какие препараты принимать, чтобы случайно не попасться на допинге. Перед боем, во время тренировочного процесса, если я вдруг заболела — я сразу консультируюсь у специалистов Клиники спортивной медицины, где прохожу восстановление. Это также касается всего спортивного питания, которое я принимаю.

А по поводу положительной допинг-пробы «Канело» я думаю, что, видимо, он где-то мухлевал и этим очень сильно испортил себе репутацию. Теперь если он выиграет, то это не будет настоящей победой. Он поставил себя в такое положение, что в бою с Геннадием Головкиным он уже в любом случае проиграл, потому что если он выиграет, то все скажут, что он выиграл нечестно, — сказала Шарипова.

Отметим, что вскоре Альваресу предстоит пройти допрос от Атлетической комиссии штата Невада, которая расследует его проваленный допинг-тест.