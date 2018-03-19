Шарипова: «Канело» поставил себя в такое положение, что в бою с Головкиным он в любом случае проиграл
Чемпионка мира по версии IBO во втором полулегком весе казахстанка Фируза Шарипова в интервью своей
Чемпионка мира по версии IBO во втором полулегком весе казахстанка Фируза Шарипова в интервью своей
6 марта стало известно, что сразу в двух пробах «Канело» обнаружен запрещенный препарат кленбутерол. Команда мексиканца объяснила это употреблением в пищу зараженного мяса. Следующие три
«Я абсолютно уверена, что на таком уровне случайностей быть не может. Как профессиональный спортсмен я хорошо предупреждена о том, что можно есть, какие препараты принимать, чтобы случайно не попасться на допинге. Перед боем, во время тренировочного процесса, если я вдруг заболела — я сразу консультируюсь у специалистов Клиники спортивной медицины, где прохожу восстановление. Это также касается всего спортивного питания, которое я принимаю.
А по поводу положительной
Отметим, что вскоре Альваресу предстоит пройти допрос от Атлетической комиссии штата Невада, которая расследует его проваленный
Реванш между Головкиным и Альваресом запланирован на 5 мая в на арене