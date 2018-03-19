Не выходивший на ринг два года американец станет следующим соперником казахстанца Ивана Дычко

В рамках вечера бокса в Холливуде (штат Флорида, США) 27-летний Дычко встретится с 29-летним американцем Стефаном Кирноном (2−0, 1 КО). Первый бой соперник казахстанца провел в декабре 2015 года, а второй — в январе 2016 года. С чем связан двухлетний перерыв в карьере Кирнона — неизвестно.

На профессиональном ринге бронзовый призер двух Олимпиад Дычко дебютировал в сентябре 2017 года. Он выиграл досрочно все четыре боя, которые прошли в США. При этом Кирнон станет первым соперником Дычко с нулем в графе «поражения».

В одном вечере бокса с Дычко выступит 23-летний казахстанский полулегковес Муса Турсынгалиев (6−0, 5 КО), чьим соперником станет 31-летний доминиканец Луис Хиножоса (31−13, 18 КО). Для Турсынгалиева этот поединок станет первым в США — предыдущие шесть он провел в Мексике в период с 11 октября по 29 ноября 2017 года.