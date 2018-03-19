Соперник Дычко по полуфиналу Олимпиады-2016 за 38 секунд одержал третью победу в профи
Британский супертяжеловес Джо Джойс одержал третью победу в профи, сообщает VRinge.
Британский супертяжеловес Джо Джойс одержал третью победу в профи, сообщает VRinge.
Его поединок против американца Донни Палмера завершился уже в первом раунде. В этом бою Джойсу хватило всего 38 секунд для победы нокаутом.
Для 32-летнего Джойса эта победа стала третьей в трех боях в профи, где он дебютировал в октябре 2017 года. 34-летний Палмер, имеющий также гражданство Гондураса, потерпел второе поражение — также в его активе девять побед (восемь нокаутом) и одна ничья.
Следующий бой Джойс проведет 5 мая в Лондоне в андеркарте вечера бокса, в главном событии которого встретятся его соотечественники Дэвид Хэй и Тони Белью. Соперником Джойса станет британец Дерек Чисора.
Отметим, что Джойс перешел в профи в статусе серебряного призера Олимпиады-2016. На Играх в Рио он в полуфинале победил казахстанца Ивана Дычко, но в финале уступил французу Тони Йоко, который до этого прошел хорвата Филипа Хрговича.
Примечательно, что все призеры Олимпиады-2016 сейчас выступают в профи: Дычко подписал контракт с американской компанией The Heavyweight Factory, Хргович — с немецкими промоутерами из Sauerland Event, а Джойс и Йоко начали сотрудничество с компанией Хэя.