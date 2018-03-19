Президент WBC о допинге перед боем с Головкиным: Все знают про конфликт «Канело» с WBC. Я не защищаю его

6 марта стало известно, что сразу в двух пробах «Канело» обнаружен запрещенный препарат кленбутерол. Команда мексиканца объяснила это употреблением в пищу зараженного мяса. Следующие три допинг-теста боксера оказались отрицательными.

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Расследованием допингового дела Альвареса занимается Атлетическая комиссия штата Невада, которая в ближайшее время вызовет его на допрос.

«Он добровольно вступил в программу “Чистый бокс” и уже больше пяти лет тестируется VADA перед боями. Мы считаем, что если у “Канело” раньше не было положительных результатов, тот этот тест можно рассматривать как случайный сюрприз. Это убеждает нас в том, что “Чистый бокс” работает правильно», — заявил Сулейман.

На вопрос о том, должны ли «Канело» и его команда нести ответственность за то, что в организм попало зараженное мясо, Сулейман дал следующий ответ.

«Абсолютно. Как у спортсмена высокого уровня, у него, должно быть, очень сильная команда, но не забывайте про человеческий фактор. Он был в Мексике, постоянно ездил на разные мероприятия. Возможно, во всем виновата одна закуска, один стейк или одно тако.

Я не пытаюсь защищать «Канело». Поверьте меня, и у WBC, и у меня был опыт плохого обращения с его стороны. Всем известно, что у него были проблемы с WBC. Но в этой ситуации мы должны сохранять нейтралитет и быть справедливыми, и справедливость должна превалировать.

Ранее Сулейман выразил «абсолютный вотум доверия» Альваресу по ситуации с допингом. Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит считает, что WBC, который располагается в Мексике, слишком сильно опекает «Канело».

Ранее Альварес конфликтовал WBC из-за пояс чемпиона мира в среднем весе. В мае 2016 года мексиканец был лишен титула, который без боя достался Головкину. Тогда у Альвареса был месяц на переговоры с казахстанцем о поединке, но, по его словам, он не мог сделать этого из-за судебного разбирательства с бывшим промоутером.