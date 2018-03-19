Абсолютная чемпионка мира и бывший лидер рейтинга P4P выступят в андеркарте боя Головкин — «Канело»

Официальное объявление об участии Гонсалеса и Брекхус в шоу будет сделано в ближайшие две недели. Их соперники пока неизвестны.

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30-летний Гонсалес становился чемпионом мира в четырех весовых категориях. С 2015 по 2017 год он был лидером рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии журнала The Ring. Ранее у Гонсалеса была серия из 46 побед, но в 2017 году его остановил таец Срисакет Сор Рунгвисаи (45−4−1, 40 КО), который в марте выиграл решением и отобрал пояс WBC, а в сентябре нокаутировал никарагуанца.

Для 36-летней Брекхус предстоящий бой станет вторым в США — дебют случился еще в 2008 году. Норвежка владеет всеми титулами полусреднего веса — WBC, WBA, WBO, IBF и IBO. В 2014 году она стала первой в истории абсолютной чемпионкой мира среди женщин, а сейчас является одним из четырех боксеров в истории (среди обоих полов), кому удалось стать «абсолютом» — ее имя стоит рядом с именами Бернарда Хопкинса, Джермейна Тэйлора и Теренса Кроуфорда.

Отметим, что Гонсалес ранее неоднократно выступал в андеркарте Головкина, а интересы Брекхус представляет промоутерская компания братьев Кличко K2 Promos, c которой сотрудничает Леффлер.