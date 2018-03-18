«Когда объявили ничью, я почувствовала себя Головкиным». Сатыбалдинова — о несправедливом судействе в своем дебюте

«Сегодня я почувствовала себя Геной, когда объявили ничью. В целом все нормально, начала свой дебют не с проигрыша, тем более на чужой земле! Хотя не считаю, что проиграла, но судьям виднее. Конечно буду дальше работать и готовится к следующим боям. Спасибо моей команде и ребятам, которые, помогали мне готовится. Спасибо нашим ребятам из Казахстана, кто пришел поболеть за меня, спасибо большое тем более тем, кто прилетел на мой бой, спасибо моим родным тете, сестре и ее мужу за то, что приехали и поддержали! Спасибо Вам всем, безмерно благодарна за вашу Любовь и поддержку!» — написала Сатыбалдинова в Instagram.