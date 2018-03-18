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17:37 (мск), источник: Sports.kz

«Когда объявили ничью, я почувствовала себя Головкиным». Сатыбалдинова — о несправедливом судействе в своем дебюте

Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова (0−0−1) прокомментировала свой дебютный поединок на профи-ринге, сообщает Sports.kz.

Бой с американской Лизой Портер (1−1−2) завершился ничьей: 39−37, 37−39, 38−38.

«Сегодня я почувствовала себя Геной, когда объявили ничью. В целом все нормально, начала свой дебют не с проигрыша, тем более на чужой земле! Хотя не считаю, что проиграла, но судьям виднее. Конечно буду дальше работать и готовится к следующим боям. Спасибо моей команде и ребятам, которые, помогали мне готовится. Спасибо нашим ребятам из Казахстана, кто пришел поболеть за меня, спасибо большое тем более тем, кто прилетел на мой бой, спасибо моим родным тете, сестре и ее мужу за то, что приехали и поддержали! Спасибо Вам всем, безмерно благодарна за вашу Любовь и поддержку!» — написала Сатыбалдинова в Instagram.

Напомним, в беседе с корреспондентом Sports.kz Аида объяснила вероятную причину такого исхода боя: «Я считаю, что я выиграла. И не только я так считаю… Но в Портер вложили деньги. Кто видел бой, видел и паузу при оглашении результата».

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