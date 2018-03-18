Как идут переговоры о трансляции реванша Головкин — Альварес в Казахстане

— Мы на прямой связи с личным менеджером Геннадия Головкина. Он знает о нашем интересе, готовит соответствующее предложение. Уже бы договорились, но в какой-то момент помешала история с обнаружением допинга у Альвареса, и организаторы остановили все контракты. Появились вопросы — с датой, местом поединка и возможным переносом боя. Как только окончательно выяснится, что бой никуда не денется, наши переговоры будут завершены, и мы объявим это болельщикам, — сказал Цыбулин.
Напомним, перед реваншем Альварес попал в допинг-скандал — в двух его февральских пробах были обнаружены следы кленбутерола. Затем он сдал еще три теста, которые оказались отрицательными.
Если к нему не будут применены санкции, реванш состоится в утвержденную ранее дату — 5 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (в Казахстане бой будет показан утром 6 мая). На него букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.65, победа Альвареса — 2.51, ничья — 21.