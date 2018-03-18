Как идут переговоры о трансляции реванша Головкин — Альварес в Казахстане

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Британии поняли, что промахнулись с ультиматумом к России
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Татьяна Навка готовится снова стать матерью
Умер Александр Павловский
Миддлтон в забавной шляпке на параде в честь Дня святого Патрика
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кельн1
Байер0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Метц1
Нант1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Милан1
Кьево2
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Беневенто0
Кальяри0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Верона0
Аталанта2
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Торино0
Фиорентина0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кротоне0
Рома1
Биатлон. Биатлон
идет
Осло (Норвегия)
Эстафета (М)
Футбол. Зарубежный
18:15
Барселона
Атлетик
Футбол. Зарубежный
19:00
Сент-Этьен
Генгам
Футбол. Зарубежный
15:30
Боруссия Д1
Ганновер-960
Футбол. Зарубежный
20:00
РБ Лейпциг
Бавария
Футбол. Зарубежный
15:00
Ницца1
ПСЖ2
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Атлетико
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Малага
Футбол. Зарубежный
14:30
Сампдория0
Интер5
Футбол. Зарубежный
14:00
Леганес2
Севилья1
Биатлон. Биатлон
14:00
Осло (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Хоккей. НХЛ
22:00
Колорадо Эвеланш
Детройт Ред Уингз
Футбол. Зарубежный
22:45
Реал
Жирона
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Дженоа
Хоккей. НХЛ
23:00
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Лион
Хоккей. НХЛ
23:59
Тампа-Бэй Лайтнинг
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
23:59
Нью-Йорк Айлендерс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
23:59
Филадельфия Флайерз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
19.03
Чикаго Блэкхокс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
19.03
Виннипег Джетс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
19.03
Анахайм Дакс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс3
Сан-Хосе Шаркс5
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс1
Миннесота Уайлд3
Все события
Русские не играли с такими ставками: РФ встревожила экспертов США
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Вопреки всему: россияне стали вторыми на ПИ, выиграв 24 медали
Такого финиша мы давно не видели. Кайшева — новый лидер сборной?
Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой
Ксения Собчак пришла на выборы в пальто за 64 тысячи рублей
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
12Моуринью обыграл Клоппа в главном матче выходных
7Еврофутбол: покер Салаха и снегопад в Англии
16:11 (мск), источник: Sports.kz

Как идут переговоры о трансляции реванша Головкин — Альварес в Казахстане

Директор телеканала «Qazsport» Павел Цыбулин рассказал в беседе с корреспондентом Sports.kz, как обстоит дело с прямой трансляцией на территории Казахстана предстоящего боя Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

— Мы на прямой связи с личным менеджером Геннадия Головкина. Он знает о нашем интересе, готовит соответствующее предложение. Уже бы договорились, но в какой-то момент помешала история с обнаружением допинга у Альвареса, и организаторы остановили все контракты. Появились вопросы — с датой, местом поединка и возможным переносом боя. Как только окончательно выяснится, что бой никуда не денется, наши переговоры будут завершены, и мы объявим это болельщикам, — сказал Цыбулин.

Читайте также
«Ему потребовалось больше времени, чтобы залечить раны и воспоминания о первом бое». Тренер Головкина потроллил Альвареса

Напомним, перед реваншем Альварес попал в допинг-скандал — в двух его февральских пробах были обнаружены следы кленбутерола. Затем он сдал еще три теста, которые оказались отрицательными.

Если к нему не будут применены санкции, реванш состоится в утвержденную ранее дату — 5 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (в Казахстане бой будет показан утром 6 мая). На него букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.65, победа Альвареса — 2.51, ничья — 21.

Легендарный боксер назвал фаворита в реванше Головкин - Альварес
Вопреки всему: россияне стали вторыми на ПИ, выиграв 24 медали
Такого финиша мы давно не видели. Кайшева — новый лидер сборной?
Черчесов: Я рад, что Дзюба здоров
Большунов победил в гонке преследования на этапе КМ в Фалуне
Неймар потребовал у ПСЖ миллионы
Покер Икарди помог «Интеру» разгромить «Сампдорию»
Тренер ФК «Зенит» заявил, что хотел бы вновь поработать в Англии
Новости
Авто
Toyota Camry нового поколения: «Авто Mail.Ru» начал первый тест Прямо сейчас редактор «Авто Mail.Ru» Вадим Гагарин тестирует Toyota Camry нового поколения!
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь