Федор Чудинов и Алоян выйдут на ринг 22 июля в Москве во время Дня бокса

Источник: РИА "Новости"

Чемпион WBA International во втором среднем весе Чудинов и обладатель пояса WBA International в легчайшем весе Алоян свои последние бои провели в феврале в Сочи в андеркарде поединка между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом.

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В 2017 году и Алоян, и Чудинов выходили на ринг на Красной площади в рамках празднования Дня бокса.