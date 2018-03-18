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15:59 (мск), источник: Р-Спорт

Федор Чудинов и Алоян выйдут на ринг 22 июля в Москве во время Дня бокса

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российские боксеры Федор Чудинов и Михаил Алоян проведут бои 22 июля в Москве в рамках празднования Дня бокса, заявил РИА Новости генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Источник: РИА "Новости"

Чемпион WBA International во втором среднем весе Чудинов и обладатель пояса WBA International в легчайшем весе Алоян свои последние бои провели в феврале в Сочи в андеркарде поединка между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом.

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В 2017 году и Алоян, и Чудинов выходили на ринг на Красной площади в рамках празднования Дня бокса.

«Федор Чудинов и Михаил Алоян выступят 22 июля на День бокса в Москве. Сейчас мы выбираем площадку. Мы хотим более масштабным все сделать, хотим арену тысяч на 35 (зрителей). Среди прочих рассматриваем футбольные стадионы. Однако немного ранее тех сроков закончится чемпионат мира», — сказал Кремлев по телефону.

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