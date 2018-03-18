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15:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Ему потребовалось больше времени, чтобы залечить раны и воспоминания о первом бое». Тренер Головкина потроллил Альвареса

Абель Санчес, являющийся тренером WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), потроллил соперника казахстанца мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) перед их реваншем.

5 мая боксеры вернутся туда, где в сентябре 2017 года не смогли выявить победителя, завершив бой ничьей — на арену T-Mobile в Лас-Вегасе, штат Невада (США).

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«Я надеюсь, «Канело» нашел специалиста по коробке передач для реванша, потому что в первом бою он застрял на заднем ходу.

Все, что я знаю, это то, что после первого боя фанаты не освистывали Геннадия. Организация реванша заняла много времени, потому что «Канело» потребовалось больше времени на то, чтобы залечить раны и воспоминания о первом бое, — заявил Санчес.

Ранее тренер признался, что был разочарован действиями «Канело» в первом бою с Головкиным. Санчес назвал мексиканца лжецом и шлепальщиком. Также он призвал фанатов бойкотировать поединки Альвареса за то, что тот дает пустые обещания и не держит свое слово.

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