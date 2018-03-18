«Ему потребовалось больше времени, чтобы залечить раны и воспоминания о первом бое». Тренер Головкина потроллил Альвареса

5 мая боксеры вернутся туда, где в сентябре 2017 года не смогли выявить победителя, завершив бой ничьей — на арену T-Mobile в Лас-Вегасе, штат Невада (США).

«Я надеюсь, «Канело» нашел специалиста по коробке передач для реванша, потому что в первом бою он застрял на заднем ходу.

Все, что я знаю, это то, что после первого боя фанаты не освистывали Геннадия. Организация реванша заняла много времени, потому что «Канело» потребовалось больше времени на то, чтобы залечить раны и воспоминания о первом бое, — заявил Санчес.