Легенда бокса Шугар Рэй Леонард назвал фаворита в реванше Головкин — «Канело» и оценил фактор возраста
Легенда мирового бокса,
Легенда мирового бокса,
«В первом поединке я отдавал преимущество Головкину, потому что считал его немного опытнее «Канело». На этот раз я отдаю предпочтение Альваресу: он все еще «студент» и продолжает учится. Однако, чтобы победить в реванше ему необходимо подготовиться на отлично.
Я не думаю, что физическая составляющая станет главной в этом поединке.
Не считаю, что фактор возраста станет определяющим для Головкина в реванше.
Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся в сентябре 2017 года и победителя не выявил. Второй бой запланирован на 5 мая на том же месте — арена