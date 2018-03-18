Легенда бокса Шугар Рэй Леонард назвал фаворита в реванше Головкин — «Канело» и оценил фактор возраста

«В первом поединке я отдавал преимущество Головкину, потому что считал его немного опытнее «Канело». На этот раз я отдаю предпочтение Альваресу: он все еще «студент» и продолжает учится. Однако, чтобы победить в реванше ему необходимо подготовиться на отлично.

Не считаю, что фактор возраста станет определяющим для Головкина в реванше. По-моему, это норма. Меня называли старым в 32, когда я был в расцвете сил. Все зависит от того, как вы себя чувствуете, и что у вас уже есть за плечами. Главное, что мы теряем с возрастом — это «взгляд тигра», мы теряем это преимущество, уходит этот драйв и огонь в глазах. Наша жизнь тянется, тянется и тянется. Однако, это происходит не всегда. Все зависит о того, что покажет Головкин в реванше, — сказал Леонард в интеврью RingTV.