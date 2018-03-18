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14:11 (мск), источник: Vesti.kz

Легенда бокса Шугар Рэй Леонард назвал фаворита в реванше Головкин — «Канело» и оценил фактор возраста

Легенда мирового бокса, экс-чемпион мира в пяти весовых категориях американец Шугар Рэй Леонард поделился мнением на реванш между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

«В первом поединке я отдавал преимущество Головкину, потому что считал его немного опытнее «Канело». На этот раз я отдаю предпочтение Альваресу: он все еще «студент» и продолжает учится. Однако, чтобы победить в реванше ему необходимо подготовиться на отлично.

Я не думаю, что физическая составляющая станет главной в этом поединке. По-моему мнению, основным станет психологический фактор. Победит тот, кто лучше подготовится ментально.

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Не считаю, что фактор возраста станет определяющим для Головкина в реванше. По-моему, это норма. Меня называли старым в 32, когда я был в расцвете сил. Все зависит от того, как вы себя чувствуете, и что у вас уже есть за плечами. Главное, что мы теряем с возрастом — это «взгляд тигра», мы теряем это преимущество, уходит этот драйв и огонь в глазах. Наша жизнь тянется, тянется и тянется. Однако, это происходит не всегда. Все зависит о того, что покажет Головкин в реванше, — сказал Леонард в интеврью RingTV.

Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся в сентябре 2017 года и победителя не выявил. Второй бой запланирован на 5 мая на том же месте — арена T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Легенда бокса Шугар Рэй Леонард назвал фаворита в реванше Головкин - "Канело" и оценил фактор возраста
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