Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова дебютировала в профи с ничьей

Дебютный поединок боксерши состоялся в городе Коммерсе (Штат Калифорния, США). Соперницей была американка Лиза Портер, для которой этот поединок стал уже четвертым в профи.

Бой продлился все четыре отведенных раундов, в итоге рефери не смогли определиться с победительницей.

Напомним, американские СМИ сравнили Сатыбалдинову с ее знаменитым соотечественником — чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО). Заинтересованность в работе с ней выразил американский тренер Фредди Роуч, который сотрудничает с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо.