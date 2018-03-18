Казахстанец Арман Рысбек выиграл второй бой в профи

Напомним, 27-летний Рысбек, который становился чемпионом Всемирной серии бокса в составе клуба «Астана Арланс», дебютировал с досрочной победы среди профессионалов в США. Казахстанец еще в первом раунде выиграл у американского соперника Джона Морхауса, который также проводил первый поединок среди профи.