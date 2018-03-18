Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Казахстанец Арман Рысбек выиграл второй бой в профи
Казахстанский
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Казахстанский
Вечер бокса проходил в Аргентине.
Соперником казахстанца был местный боксер Виктор Леонардо Лот. Рысбек одержал победу единогласным решением судей.
Напомним, 27-летний Рысбек, который становился чемпионом Всемирной серии бокса в составе клуба «Астана Арланс», дебютировал с досрочной победы среди профессионалов в США. Казахстанец еще в первом раунде выиграл у американского соперника Джона Морхауса, который также проводил первый поединок среди профи.