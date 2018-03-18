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13:05 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Арман Рысбек выиграл второй бой в профи

Казахстанский боксер-средневес среднего веса Арман Рысбек провел второй бой в профи, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Вечер бокса проходил в Аргентине.

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Соперником казахстанца был местный боксер Виктор Леонардо Лот. Рысбек одержал победу единогласным решением судей.

Напомним, 27-летний Рысбек, который становился чемпионом Всемирной серии бокса в составе клуба «Астана Арланс», дебютировал с досрочной победы среди профессионалов в США. Казахстанец еще в первом раунде выиграл у американского соперника Джона Морхауса, который также проводил первый поединок среди профи.

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