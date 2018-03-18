Об этом хоккеист рассказал в соцсети
Спарринг-партнер «Канело» из Казахстана одержал очередную победу в профи
Бобиржан Моминов одержал очередную победу на
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Бобиржан Моминов одержал очередную победу на
Соперником 26-летнего казахстанского боксера был аргентинец Карлос Андрес Чапарро. Эта победа стала для Моминова пятой, он идет в профи без поражений.
Отметим, что Моминов известен тем, что приглашается в лагерь мексиканца Сауля «Канело» Альвареса для подготовки к боям с Геннадием Головкиным.