Спарринг-партнер «Канело» из Казахстана одержал очередную победу в профи

Соперником 26-летнего казахстанского боксера был аргентинец Карлос Андрес Чапарро. Эта победа стала для Моминова пятой, он идет в профи без поражений.

Отметим, что Моминов известен тем, что приглашается в лагерь мексиканца Сауля «Канело» Альвареса для подготовки к боям с Геннадием Головкиным.