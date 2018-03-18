Об этом хоккеист рассказал в соцсети
Александр Гвоздик завоевал пояс временного чемпиона WBC
Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик одержал победу над французом Мехди Амаром, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик одержал победу над французом Мехди Амаром, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На кону поединка, который состоялся в Madison Square Garden в
Эта победа должна обеспечить украинскому боксеру встречу с лучшим в противостоянии Адонис Стивенсон — Баду Джек, которые встретятся 19-го марта в Монреале.