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12:27 (мск), источник: Vesti.kz

Александр Гвоздик завоевал пояс временного чемпиона WBC

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик одержал победу над французом Мехди Амаром, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На кону поединка, который состоялся в Madison Square Garden в Нью-Йорке, стоял титул временного чемпиона WBC. Гвоздик одержал победу единогласным решением судей (117−111, 116−112, 118−110) по итогам 12-ти раундов.

Эта победа должна обеспечить украинскому боксеру встречу с лучшим в противостоянии Адонис Стивенсон — Баду Джек, которые встретятся 19-го марта в Монреале.

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