Белью считает, что допинг-скандал соперника Головкина Альвареса пытаются «замять»

— «Канело» провалил допинг-тест, но похоже, никто не хочет об этом говорить. Такое всегда заметают под ковер, когда речь идет о самых значимых именах. Когда Рой Джонс-младший был королем pound-for-pound, он тоже провалил тест, но никто об этом не узнал. Я слышал оправдания Альвареса насчет зараженного мяса. Но ему нужно было съесть килограммов пять такого мяса, чтобы такое произошло.

WBA и WBC уже сказали, что Альварес невиновен. Это выглядит несправедливо, не так ли? «Канело» находится под их защитой. Они выбирают, каких боксеров защищать. Но на мой взгляд, читер есть читер, если в его организме обнаружен стероид.

Альварес показал положительный результат на кленбутерол. Это жиросжигающий препарат, способствующий росту мышц. Он помогает увеличить твою мощь. Так что, это без сомнений можно назвать допингом. Верю ли я в версию «Канело» с мексиканским мясом? Я отношусь к этому скептически.