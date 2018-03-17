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11:26 (мск), источник: Sports.kz

Белью считает, что допинг-скандал соперника Головкина Альвареса пытаются «замять»

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью полагает, что Сауль «Канело» Альварес пользуется благосклонностью ведущих боксерских организаций благодаря своему статусу звезды, и это позволяет ему избежать серьезного наказания в связи с положительными допинг-пробами перед реваншем с Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

— «Канело» провалил допинг-тест, но похоже, никто не хочет об этом говорить. Такое всегда заметают под ковер, когда речь идет о самых значимых именах. Когда Рой Джонс-младший был королем pound-for-pound, он тоже провалил тест, но никто об этом не узнал. Я слышал оправдания Альвареса насчет зараженного мяса. Но ему нужно было съесть килограммов пять такого мяса, чтобы такое произошло.

WBA и WBC уже сказали, что Альварес невиновен. Это выглядит несправедливо, не так ли? «Канело» находится под их защитой. Они выбирают, каких боксеров защищать. Но на мой взгляд, читер есть читер, если в его организме обнаружен стероид.

Альварес показал положительный результат на кленбутерол. Это жиросжигающий препарат, способствующий росту мышц. Он помогает увеличить твою мощь. Так что, это без сомнений можно назвать допингом. Верю ли я в версию «Канело» с мексиканским мясом? Я отношусь к этому скептически.

Кто-то должен встать и сказать, что пойманный на допинге спортсмен больше не сможет вернуться в бокс. Никаких «если» и «но». Все эти руководящие организации писают в один горшок, так что, как только одна из них наложит запрет, все остальные последуют этому примеру. Это ведь не бег на 100 метров, это вид спорта, где мы изо всех сил бьем друг-друга по голове. И если один парень обладает незаконным преимуществом, то это не только несправедливо, но и опасно, — передает слова британца Boxingscene.com.

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