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11:23 (мск), источник: Vesti.kz

Специалист в области допинг-препаратов просит «Канело» доказать непреднамеренное использование кленбутерола

Специалист в области допинг-препаратов Виктор Конте призывает Сауля «Канело» Альвареса представить доказательства того, где он купил и употребил мясо, зараженное кленбутеролом.

Конте утверждает, что кленбутерол — повышает эффективность спортсмена и позволяет получить определенное преимущество над своим противником. В связи с этим Конте сомневается в том, что 27-летний «Канело» мог случайно употребить «зараженное» мясо.

«Я думаю, что есть ответственность, которую должен нести «Канело». Ему нужно предоставить доказательства своей невиновности. Пусть покажет чек купленного «зараженного» мяса. Он ходил в ресторан? Там есть шеф-повар, который купил и готовил это мясо? Когда хотят провести расследование, направляются в ресторан.

Возможно, мясо и в самом деле было заряжено. Но, может быть, и преднамеренное использование кленбутерола, чтобы получить преимущество над соперником. Я не знаю, кто тренеры «Канело». Но пусть они проснутся, так как подвергли своего мальчика риску. И теперь целый мир бокса не может понять, обманывает ли он («Канело») всех или все-таки съел зараженное мясо, — приводит слова Конте Boxingnews24.com.

Добавим, расследованием «дела Альвареса» занимается Атлетическая комиссия штата Невада, однако тренер Геннадия Головкина Абель Санчес сомневается в его объективности. Специалист подозревает, что мексиканец мог употреблять допинг и перед первым боем с Головкиным, который состоялся в сентябре 2017 года на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился вничью. Второй поединок запланирован на 5 мая на том же месте.

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