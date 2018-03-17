Специалист в области допинг-препаратов просит «Канело» доказать непреднамеренное использование кленбутерола
Специалист в области
Специалист в области
Конте утверждает, что кленбутерол — повышает эффективность спортсмена и позволяет получить определенное преимущество над своим противником. В связи с этим Конте сомневается в том, что 27-летний «Канело» мог случайно употребить «зараженное» мясо.
«Я думаю, что есть ответственность, которую должен нести «Канело». Ему нужно предоставить доказательства своей невиновности. Пусть покажет чек купленного «зараженного» мяса. Он ходил в ресторан? Там есть
Возможно, мясо и в самом деле было заряжено. Но, может быть, и преднамеренное использование кленбутерола, чтобы получить преимущество над соперником. Я не знаю, кто тренеры «Канело». Но пусть они проснутся, так как подвергли своего мальчика риску. И теперь целый мир бокса не может понять, обманывает ли он («Канело») всех или
Добавим, расследованием «дела Альвареса» занимается Атлетическая комиссия штата Невада, однако тренер Геннадия Головкина Абель Санчес сомневается в его объективности. Специалист подозревает, что мексиканец мог употреблять допинг и перед первым боем с Головкиным, который состоялся в сентябре 2017 года на арене