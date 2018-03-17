Специалист в области допинг-препаратов просит «Канело» доказать непреднамеренное использование кленбутерола

Конте утверждает, что кленбутерол — повышает эффективность спортсмена и позволяет получить определенное преимущество над своим противником. В связи с этим Конте сомневается в том, что 27-летний «Канело» мог случайно употребить «зараженное» мясо.

«Я думаю, что есть ответственность, которую должен нести «Канело». Ему нужно предоставить доказательства своей невиновности. Пусть покажет чек купленного «зараженного» мяса. Он ходил в ресторан? Там есть шеф-повар, который купил и готовил это мясо? Когда хотят провести расследование, направляются в ресторан.

Возможно, мясо и в самом деле было заряжено. Но, может быть, и преднамеренное использование кленбутерола, чтобы получить преимущество над соперником. Я не знаю, кто тренеры «Канело». Но пусть они проснутся, так как подвергли своего мальчика риску. И теперь целый мир бокса не может понять, обманывает ли он («Канело») всех или все-таки съел зараженное мясо, — приводит слова Конте Boxingnews24.com.