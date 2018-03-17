WBC назначит Головкину и Альваресу дополнительное взвешивание перед реваншем

Ранее все боксеры проходили два взвешивания по линии WBC — за 30 и за 7 дней до боя. Теперь Совет намерен учредить дополнительную процедуру за 15 дней.
По словам Сулеймана, эта практика будет применяться уже в бою-реванше Геннадия Головкина и Сауля Альвареса. Второй поединок боксеров запланирован на 5 мая в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.
— Будет ли «Канело» проходить взвешивание WBC за 60 дней до боя? Я знаю, что GGG будет, — спросил Сулеймана в твиттере один из пользователей.
— Взвешивание проходит за 30 дней. Еще мы установим процедуру за 15 дней и, как обычно, за семь, — ответил глава организации.