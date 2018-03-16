Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ООН сорвали выступление России
Ловушка арбитража: РФ поставила Украину перед «газовой дилеммой»
Воспитатели детсада забыли ребенка на 15-градусном морозе
Выступление российской фигуристки Трусовой потрясло весь мир
48-летняя Дженнифер Лопез летает над небоскребами
Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
СКА4
Локомотив0
Хоккей. КХЛ
перерыв
ЦСКА2
Йокерит0
Хоккей. КХЛ
3-й период
Ак Барс3
Металлург Мг3
Футбол. Зарубежный
22:30
Фрайбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:45
Монако
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Эйбар
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев1
Трактор2
Хоккей. НХЛ
17.03
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
17.03
Оттава Сенаторз
Даллас Старз
Футбол. Первый дивизион
15:00
Динамо СПб2
Химки1
Хоккей. НХЛ
17.03
Колорадо Эвеланш
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
17.03
Калгари Флэймз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
17.03
Анахайм Дакс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
17.03
Вегас Голден Найтс
Миннесота Уайлд
Все события
В Минобороны РФ жестко ответили на предложение заткнуться
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
В Британии осознали катастрофические итоги ультиматума Мэй РФ
В США дали оценку ультиматуму Мэй России
Мария Шарапова снялась с турнира в Майами
Тихонов не будет баллотироваться на пост президента IBU
Ксения Бородина ищет невесту «живому Кену»
48-летняя Дженнифер Лопез летает над небоскребами
Перемены на кухне помогут похудеть
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
10«Барселона» уже почти чемпион
13Хет-трик Левандовски, юбилей «Интера» и другие события выходных
19:38 (мск), источник: Vesti.kz

Четыре казахстанских боксера выиграли золото на турнире в Польше

Четыре казахстанских боксера стали победителями международного турнира памяти Феликса Штамма в Польше, передает корреспондент Vesti.kz.

Первое «золото» принес Ильяс Сулейменов (до 56 килограммов), который в решающем бою победил иорданца Алвади Мохаммада. Затем Бекдаулет Ибрагимов (до 64 килограммов) победил поляка Дамиана Дюркача, Асланбек Шымбергенов (до 69 килограммов) выиграл у россиянина Сергея Собылинского, а Антон Пинчук (до 91 килограмма) оказался сильнее туркмена Арсланбека Ачилова.

Также на счету Казахстан два серебра — Абай Толеш (до 75 килограммов) и Адильбек Ниязымбетов (до 81 килограмма) проиграли российским соперникам.

С бронзовой медалью состязание завершил супертяжеловес Айболды Дауренулы (свыше 91 килограмма). Досрочно состязание покинули Жомарт Ержан (до 49 килограммов), Азамат Исакулов (до 52 килограммов) и Берик Абдрахманов (до 60 килограммов).

Турнир проводится в память о Феликсе Штамме (1901−1976), который считается наиболее успешным тренером в истории польского бокса. За семь Олимпийских игр его подопечные выиграли 23 медали, в том числе и шесть золотых.

Четыре казахстанских боксера выиграли "золото" на турнире в Польше
Страны Евросоюза не будут отказываться от участия в ЧМ-2018
CAS опубликует мотивировку решений по спортсменам РФ до 25 марта
Мария Шарапова снялась с турнира в Майами
Тихонов не будет баллотироваться на пост президента IBU
«Спартак» отправился на матч РФПЛ без Боккетти, Таски и Зе Луиша
СКА и «Локомотив» назвали составы на первый матч второго раунда плей-офф Кубка Гагарина
РФС отклонил повторное заявление бывшего игрока «Динамо» в суд
Новости
Авто
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили) Авария произошла сегодня около полудня на 50-м километре трассы «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума»
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
Стать Дженнифер Лопес: диета, упражнения и особенности макияжа При том, что мы подозреваем Дженнифер Лопес в некоторых пластических операциях, выглядит она по-настоящему естественно (мы даже морщинки на ее лице можем разглядеть).
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь