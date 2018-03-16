Четыре казахстанских боксера выиграли "золото" на турнире в Польше

Первое «золото» принес Ильяс Сулейменов (до 56 килограммов), который в решающем бою победил иорданца Алвади Мохаммада. Затем Бекдаулет Ибрагимов (до 64 килограммов) победил поляка Дамиана Дюркача, Асланбек Шымбергенов (до 69 килограммов) выиграл у россиянина Сергея Собылинского, а Антон Пинчук (до 91 килограмма) оказался сильнее туркмена Арсланбека Ачилова.

Также на счету Казахстан два серебра — Абай Толеш (до 75 килограммов) и Адильбек Ниязымбетов (до 81 килограмма) проиграли российским соперникам.

С бронзовой медалью состязание завершил супертяжеловес Айболды Дауренулы (свыше 91 килограмма). Досрочно состязание покинули Жомарт Ержан (до 49 килограммов), Азамат Исакулов (до 52 килограммов) и Берик Абдрахманов (до 60 килограммов).