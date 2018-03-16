Кирилл Релих защиту чемпионского титула может провести против россиянина Эдуарда Трояновского
Белорусский боксер Кирилл Релих завоевал чемпионский пояс по версии WBA и отдавать его не собирается. Хотя охотники уже есть.
Белорусский боксер Кирилл Релих завоевал чемпионский пояс по версии WBA и отдавать его не собирается. Хотя охотники уже есть.
Очень важно просто не сдаваться. Даже когда тебя не только бьют кулаками соперники в ринге, а лупит наотмашь сама жизнь. Соперники Релиха били его редко, будь то на улице, на дискотеке или в квадрате, очерченном канатами. Он сам все время норовил
Кирилл Релих никогда не сдается — это его принцип. Он вообще парень простой и за словом в карман никогда не лезет. С ним бывает непросто, он молчать не умеет: если
Многие посчитали его сумасшедшим, когда Кирилл ушел от знаменитого британского промоутера Рики Хаттона, проиграв в 2016 году в первом своем чемпионском бою Рики Бернсу. А ему просто было некомфортно:
— Понимаешь, там бокс — чистый бизнес, человек человеку волк. Если ты побеждаешь — красавчик и всем нужен, а если проиграл, тебя тут же списывают в утиль, интерес пропадает. Я даже, когда готовился к чемпионскому бою с Бернсом, не чувствовал, что вокруг меня одна сплоченная команда. Все время
К поединку против Бартелеми Релих готовился в Минске, в своем родном зале, в душном подвальчике у Военного кладбища. Потом махнул в Америку и там довершил начатое. На ринг, из противоположного угла которого на него смотрели обреченные глаза Рансеса Бартелеми, все так же не имевшего поражений, он выходил звонкий, как струна, и злой, как та самая пчела, татуировка которой набита на его плече. Многие пишут, что Кирилла прозвали Бешеная Пчела — это не совсем верно. Да и ему не слишком нравится. А если Релиху
— При подготовке к бою я не бреюсь и постепенно зарастаю густой щетиной. Становлюсь похожим, таким образом, на капитана. Ну, а нокаут — это потому, что бью часто и сильно.
Кирилл Релих стал вторым в истории белорусским боксером, который завладел поясом чемпиона мира среди профессионалов. 12 лет назад в супертяжелом весе чемпионом стал Сергей Ляхович, но титул свой быстро потерял. Кирилл то, что нажито непосильным трудом, за здорово живешь отдавать не собирается. Главный претендент на его пояс сегодня — бывший чемпион IBF в первом полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский, который сказал: «Я поздравляю Релиха с завоеванием титула. Обычные и слабые парни чемпионами мира не становятся. Релих — хороший боксер и хороший соперник. Его сильные качества — он упертый, идет вперед, выносливый и всегда очень хочет победить. Но я тоже хочу победить и вновь стать чемпионом мира!» Также Трояновский заметил, что пока рано говорить о выстраивании подготовки к возможному бою: «У меня активные каникулы, где я все равно тренируюсь. А подготовку уже именно к Релиху начну, когда будет дата боя. Сейчас должны быть переговоры».
Кирилл тоже пока о боксе не думает, а планирует отдохнуть. О чем речь — заслужил!
Кстати
Напомним, что 10 марта Гарсия завоевал чемпионский пояс, победив россиянина Сергея Липинца. Согласно официальному уведомлению от IBF Гарсия до 22 марта должен определиться с тем, будет ли он защищать свой титул в первом полусреднем весе или вернется в легкий вес, где он владеет титулом WBC. Сам Гарсия уже заявил, что хочет вернуться в легкий вес для одного объединительного боя.
s_kanashyts@sb.by