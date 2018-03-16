Кирилл Релих защиту чемпионского титула может провести против россиянина Эдуарда Трояновского

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Очень важно просто не сдаваться. Даже когда тебя не только бьют кулаками соперники в ринге, а лупит наотмашь сама жизнь. Соперники Релиха били его редко, будь то на улице, на дискотеке или в квадрате, очерченном канатами. Он сам все время норовил кому-нибудь от всей души «втащить», потому и поменял однажды футбол, в котором был очень приличным моталой, на бокс. Здесь можно было драться постоянно, в удовольствие, и за это тебя только хвалили. А вот жизнь попыталась попасть по Кириллу серией своих джебов и аперкотов, когда он только вставал на крыло. Парня с таким бойцовским характером и железными кулаками заметили быстро. И очень скоро он уже входил в обойму сборной Беларуси. Однако у любительского бокса свои законы. Релих был сильнее всех своих конкурентов, но «молодому выскочке», как его называли некоторые тренеры, дорогу не давали. Он плюнул на них, собрал манатки и перебрался на профессиональный ринг. Где начал все с нуля.

Кирилл Релих никогда не сдается — это его принцип. Он вообще парень простой и за словом в карман никогда не лезет. С ним бывает непросто, он молчать не умеет: если что-то не нравится — врежет. Для начала правдой-маткой прямо в лоб. А потом, если не дойдет, может добавить и похлеще. Силу его ударов и характера ощутили многие. А кубинец Рансес Бартелеми, которого Кирилл в прошлую субботу в чемпионском бою превратил в отбивную, даже дважды. Первый раз — в мае 2017-го. Но тогда судьи совершили подлость, при полном преимуществе белоруса отдав победу непобедимому на тот момент кубинцу. Публика возмутилась, а пресса подняла скандал. Был назначен реванш, и вы понимаете, что в этом бою Бартелеми не могло помочь уже ничто: Релих не дал своему сопернику ни единого шанса. И вчера на пресс-конференции в Минске он улыбался, сверкая глазами ярче, чем драгоценные камни на его тяжелом чемпионском поясе.



Многие посчитали его сумасшедшим, когда Кирилл ушел от знаменитого британского промоутера Рики Хаттона, проиграв в 2016 году в первом своем чемпионском бою Рики Бернсу. А ему просто было некомфортно:



— Понимаешь, там бокс — чистый бизнес, человек человеку волк. Если ты побеждаешь — красавчик и всем нужен, а если проиграл, тебя тут же списывают в утиль, интерес пропадает. Я даже, когда готовился к чемпионскому бою с Бернсом, не чувствовал, что вокруг меня одна сплоченная команда. Все время что-то напрягало, раздражало. А такие мелочи очень важны. Работаю, а за спиной постоянные интриги. Меня это не устраивало.



К поединку против Бартелеми Релих готовился в Минске, в своем родном зале, в душном подвальчике у Военного кладбища. Потом махнул в Америку и там довершил начатое. На ринг, из противоположного угла которого на него смотрели обреченные глаза Рансеса Бартелеми, все так же не имевшего поражений, он выходил звонкий, как струна, и злой, как та самая пчела, татуировка которой набита на его плече. Многие пишут, что Кирилла прозвали Бешеная Пчела — это не совсем верно. Да и ему не слишком нравится. А если Релиху что-то не нравится, вы уже знаете, как он поступает. Поэтому называйте его лучше Капитан Нокаут:



— При подготовке к бою я не бреюсь и постепенно зарастаю густой щетиной. Становлюсь похожим, таким образом, на капитана. Ну, а нокаут — это потому, что бью часто и сильно.

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Кирилл Релих стал вторым в истории белорусским боксером, который завладел поясом чемпиона мира среди профессионалов. 12 лет назад в супертяжелом весе чемпионом стал Сергей Ляхович, но титул свой быстро потерял. Кирилл то, что нажито непосильным трудом, за здорово живешь отдавать не собирается. Главный претендент на его пояс сегодня — бывший чемпион IBF в первом полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский, который сказал: «Я поздравляю Релиха с завоеванием титула. Обычные и слабые парни чемпионами мира не становятся. Релих — хороший боксер и хороший соперник. Его сильные качества — он упертый, идет вперед, выносливый и всегда очень хочет победить. Но я тоже хочу победить и вновь стать чемпионом мира!» Также Трояновский заметил, что пока рано говорить о выстраивании подготовки к возможному бою: «У меня активные каникулы, где я все равно тренируюсь. А подготовку уже именно к Релиху начну, когда будет дата боя. Сейчас должны быть переговоры».



Кирилл тоже пока о боксе не думает, а планирует отдохнуть. О чем речь — заслужил!



Кстати

Руководство Международной боксерской федерации (IBF) постановило, что если новоиспеченный чемпион этой организации в первом полусреднем весе Майки Гарсия хочет сохранить титул, то он должен встретиться в обязательной защите со вторым номером рейтинга — белорусом Иваном Баранчиком.