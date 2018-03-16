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14:07 (мск), источник: Sports.kz

Фируза Шарипова проведет бой с олимпийской чемпионкой

Чемпионка мира по профи-боксу Фируза Шарипова из Казахстана в следующем году встретится с перешедшей в профи олимпийской чемпионкой Кэти Тейлор из Ирландии, сообщает пресс-служба спортсменки. Переговоры об этом в рамках конвенции SportelAsia провел менеджер казахстанки Сергей Завилейский.

«В рамках конвенции SportelAsia в Сингапуре я встретился Барри Хирном — это основатель и глава промоутерской компании «Matchroom Boxing», отец Эдди Хирна. Он является промоутером казахстанского боксера Данияра Елеусинова, известного британца Энтони Джошуа и многих других. Его компания выступала организатором поединка Келл Брук — Геннадий Головкин. На встрече обсуждался бой Фирузы Шариповой против Кэти Тейлор. Обе девушки уже являются чемпионками мира — Фируза владеет поясами WIBA и WBU в легком весе, а также IBO и WBC Silver во втором полулегком, а у Тейлор в данный момент пояс версии WBA.

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Обеим в ближайшее время предстоят объединительные поединки. Мы пришли к тому, что в 2018 году этот бой не имеет смысла, но его можно провести в 2019 или в 2020 году, когда обе спортсменки будут иметь уже максимальное количество титулов. И к тому моменту этот бой будет уже более денежным. Так же, как если бы встреча Мэнни Пакьяо с Флойдом Мейвезером состоялась на пять лет раньше, она не принесла бы таких денег. Барри Хирн предложил, чтобы Фируза Шарипова участвовала в одних вечерах бокса с Данияром Елеусиновым. Это предложение нам безусловно интересно, в дальнейшем мы будем рассматривать его более предметно. Также было озвучено, что «Matchroom Boxing» планирует организацию вечеров бокса в Казахстане. Если это действительно случится, будут очень крутые шоу, которые не оставят болельщиков равнодушными", — высказал мнение Сергей Завилейский.

Напомним, самая престижная конвенция мировых спортивных телеканалов SportelAsia проходит в данный момент в Сингапуре. От Казахстана на ней представлены промоутерская компания Фирузы Шариповой FSK Promotion и Qazaq kuresi. Следующий поединок Фирузы Шариповой запланирован на 12 мая. В качестве места проведения рассматриваются Тараз и Санкт-Петербург. Ранее появилась информация о том, что осенью Шарипова может выступить в главном бою вечера бокса в Монако. Кэти Тейлор выйдет на ринг 28 апреля в Нью-Йорке. Она проведет объединительный поединок с аргентинкой Викторией Ноэлией Бустос, владеющей титулом чемпионки мира по версии IBF.

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