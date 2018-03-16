Три допинг-пробы боксера Альвареса после проваленного теста дали отрицательный результат

В начале марта стало известно, что допинг-проба Альвареса, взятая в рамках добровольного тестирования в преддверии поединка против казахстанца Геннадия Головкина, дала положительный результат на кленбутерол. В заявлении промоутерской компании отмечалось, что запрещенное вещество попало в организм боксера с зараженным мясом, из-за которого в последние годы пострадали десятки мексиканских спортсменов. Альварес перенес свой тренировочный лагерь из Мексики в США, чтобы пройти дополнительные допинг-тесты.