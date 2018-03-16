«Никакого заговора нет». Главред The Ring ответил на претензию Головкина о поясе журнала

На данный момент поясом The Ring в среднем весе владеет его соперник мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО). В то же время Головкину принадлежат титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

В одном из последних интервью Triple G заявил, что его даже не подпускают к поясу The Ring, хотя он является чемпионом уже восемь лет. По его мнению, подобная ситуация связана с политикой журнала, принадлежащего промоутерской компании Golden Boy Promotions, которая занимается продвижением Альвареса.

«Да, Головкин по понятным причинам чувствует себя отвергнутым со стороны журнала. Но я возражаю против его намека на то, что это как-то связано с заговором GBP. Есть много факторов, почему он не является чемпионом The Ring в среднем весе, и большинство их связано со всеми чемпионами, кроме “Канело”, которые не желали с ним драться», — написал Фишер в своем твиттере.

Ранее Фишер уже объяснял, почему пояс журнала в среднем весе принадлежит «Канело», а не Головкину.