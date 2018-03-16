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10:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Будет чист и свободен». Президент Golden Boy предсказал итоги расследования допингового «дела Альвареса»

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес заявил о том, что с оптимизмом настроен на результаты расследования дела мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО), провалившего допинг-тест в преддверии реванша с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).

За два месяца до боя стало известно, что сразу в двух пробах «Канело» обнаружен запрещенный препарат кленбутерол. Команда мексиканца объяснила это употреблением в пищу зараженного мяса. Следующие три допинг-теста боксера оказались отрицательными.

«Я пока не могу ничего комментировать, потому что Атлетическая комиссия штата Невада ведет активное расследование. Мы даем им делать свою работу и на 100 процентов сотрудничаем во всем, что им от нас требуется. Все, что я могу сказать — когда расследование завершится, «Канело» будет чист и свободен, а бой будет. Поединок 100 процентов состоится.

Мы готовы к этому бою. «Канело» знает, какие корректировки ему нужно внести после первого поединка. Я очень взволнован. Собираюсь насладиться реваншем, потому что он будет лучше, чем первый бой.

Это неприятная ситуация, но верите или нет, Сауль совершенно спокоен, потому как знает, что не делал ничего плохого. Это было случайностью. Психологически он силен. Он хочет, чтобы расследование осталось позади, а затем будет готов со всеми это обсудить. Но никто не беспокоится. Все будет замечательно, — сказал Гомес в интервью RingTV.

Ранее промоутер ответил на нападки тренера Головкина в адрес «Канело» после проваленного допинг-теста. В частности, Абель Санчес подозревает, что мексиканец мог использовать допинг и перед первым боем с казахстанцем, который состоялся в сентябре 2017 года в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей.

Кроме того, тренер Головкина заявил о том, что Альварес использовал «незаконный» метод тейпирования перед сентябрьским поединком. В ответ Гомес назвал подобные обвинения необоснованными.

Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся в сентябре 2017 года и победителя не выявил. Второй бой запланирован на 5 мая на том же месте — арена T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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