Британский тренер о допинг-скандале: У «Канело» достаточно денег на «чистое» мясо. Я не верю в их отмазки

За два месяца до боя сразу в двух пробах «Канело» был обнаружен запрещенный препарат кленбутерол. Команда мексиканца объясняет это употреблением в пищу зараженного мяса. Следующие три допинг-теста оказались отрицательными.

«Я глубоко разочарован, поскольку Альварес — один из моих любимых боксеров. То, что у него обнаружили кленбутерол — это непростительно. Я виню руководящие органы за то, что они не налагают достаточно большие штрафы. Я считаю, что в данном случае должен быть даже не штраф. Нужна дисквалификация, причем пожизненная.

Это стало уже постоянным делом. Почти каждый месяц мы слышим про случаи использования запрещенных препаратов. Думаю, если ввести за пожизненную дисквалификацию, тогда боксер десять раз подумает перед тем, как употребить какой-нибудь допинг.

А команда «Канело» должна была знать о том, что мясо в Мексике заражено. Им следовало быть более избирательными. У них достаточно денег, чтобы импортировать для себя мясо. Так что, я не верю в их отмазки. Я за то, чтобы запрещать в таких случаях боксировать всю жизнь, потому что этим они подвергают опасности других людей, — заявил Чарльз в интервью IFL TV.

Ранее за пожизненную дисквалификацию для «Канело» выступил и ирландский боксер Эрик Донован. Его позицию поддерживает американский супертяжеловес Эдди Чемберс (42−5, 23 КО), добавив, что «дело Альвареса» должно иметь последствия.