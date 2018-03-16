Британский тренер о допинг-скандале: У «Канело» достаточно денег на «чистое» мясо. Я не верю в их отмазки
Британский тренер Дон Чарльз высказал свое мнение по поводу положительной
Британский тренер Дон Чарльз высказал свое мнение по поводу положительной
За два месяца до боя сразу в двух пробах «Канело» был обнаружен запрещенный препарат кленбутерол. Команда мексиканца объясняет это употреблением в пищу зараженного мяса. Следующие три
«Я глубоко разочарован, поскольку Альварес — один из моих любимых боксеров. То, что у него обнаружили кленбутерол — это непростительно. Я виню руководящие органы за то, что они не налагают достаточно большие штрафы. Я считаю, что в данном случае должен быть даже не штраф. Нужна дисквалификация, причем пожизненная.
Это стало уже постоянным делом. Почти каждый месяц мы слышим про случаи использования запрещенных препаратов. Думаю, если ввести за пожизненную дисквалификацию, тогда боксер десять раз подумает перед тем, как употребить
А команда «Канело» должна была знать о том, что мясо в Мексике заражено. Им следовало быть более избирательными. У них достаточно денег, чтобы импортировать для себя мясо. Так что, я не верю в их отмазки. Я за то, чтобы запрещать в таких случаях боксировать всю жизнь, потому что этим они подвергают опасности других людей, — заявил Чарльз в интервью IFL TV.
Ранее за пожизненную дисквалификацию для «Канело» выступил и ирландский боксер Эрик Донован. Его позицию поддерживает американский супертяжеловес Эдди Чемберс (42−5, 23 КО), добавив, что «дело Альвареса» должно иметь последствия.
Добавим, что расследование «дела Альвареса» занимается Атлетическая комиссия штата Невада, однако тренер Головкина Абель Санчес сомневается в его объективности. Специалист подозревает, что мексиканец мог употреблять допинг и перед первым боем с Головкиным, который состоялся в сентябре 2017 года на арене