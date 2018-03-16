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09:54 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский супертяж: Цель номер один — отобрать у Узбекистана титул лучшей сборной

Казахстанский супертяжеловес Камшыбек Кункабаев (свыше 91 кг) в интервью корреспонденту Vesti.kz подвел итоги турнира в Финляндии, вспомнил финальный бой и назвал главную цель сборной на 2018 год.

— Камшыбек, поздравляем с золотой медалью на турнире в Финляндии! Ехали с целью победить?

— Изначально наша сборная рассматривала этот турнир в качестве подготовки к основным турнирам текущего года. Нам хотелось как можно больше просмотреть и применить навыки, которые мы оттачивали у себя дома. Ну, а спортсмен всегда будет максималистом — он хочет побеждать всегда и везде, поэтому я старался выложиться на пределе своих возможностей и оценить свою подготовку.

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На протяжении последних пяти-шести месяцев я не прекращаю тренировки и совершенствуюсь. Нам всегда интересно проводить как можно больше боев. До этого на базе AIBA мы сошлись в спаррингах с боксерами из России и Узбекистана. Поэтому мы хотели оценить свою подготовку здесь и сейчас.

Айтжанов прокомментировал нокаут в бою с боксером из России и дал оценку выступлениям Левита и Ералиева в Финляндии.

— Как прошел финальный бой против британца Соломона Дакроса?

— Было, конечно, нелегко, так как этот поединок был решающим в борьбе за первое место. Соломон — физически сильный оппонент, который в ринге доставил немало неприятностей. Во втором раунде мы столкнулись с ним головой, и оба получили рассечение. К счастью, это повреждение не сказалось на моем атакующем потенциале и мне удалось-таки взять вверх над Дакросом.

— Расскажите о своих планах на текущий год.

— У нас скоро намечается сбор в Алматы, на который мы все должны поехать. На этот год у нас немало различных соревнований, среди которых, конечно же, выделяются чемпионат Казахстана и Азиатские Игры в Индонезии.

— Кстати о них. Какие цели ставите на эти турниры?

— Только награды высшей пробы. О другой медали я и думать не хочу. Однако все будет зависеть от подготовки и настроя. До них еще достаточно много времени, и я хочу выйти на пик своей формы как можно скорее.

— По силам ли нашей дружине стать первой в общекомандном зачете?

— Конечно. Сейчас у нас в команде царит сплав молодости и опыта. Среди нас — чемпионы мира и Азии, а также победители различных международных турниров. Тренеры всячески помогают нам и поддерживают дельными советами. За это им отдельная благодарность.

Если мы продолжим побеждать в том же духе, то не за горами и более серьезные триумфы, которых наши ребята достойны прежде всего. Ну, а цель номер один -отобрать у Узбекистана титул лучшей сборной и занять первое общекомандное место.

Напомним, что пять казахстанских боксеров стали золотыми медалистами турнира Gee Bee в Хельсинки — состязание выиграли Кайрат Ералиев, Абылайхан Жусупов, Бек Нурмаганбет, Василий Левит и Камшыбек Кункабаев. В активе команды также одно «серебро», которое принес Олжас Байниязов.

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