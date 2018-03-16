Промоутер: Альварес осознал ошибку с «допингом». Головкину лучше хорошенько подготовиться к реваншу

«Канело» провалил допинг-тест за два месяца до боя. Сразу в двух его допинг-пробах выявили запрещенный препарат кленбутерол. Однако следующие три теста оказались отрицательными. Команда мексиканца объясняет это употреблением в пищу зараженного мяса.

«Уверен на 100 процентов, что бой состоится. Мы сотрудничаем со Спортивной комиссией штата Невада (NSAC). Сейчас не могу комментировать, ведь идет расследование. Но позже выступим с официальным заявлением. Поставим точку в этом деле. Головкину лучше хорошенько подготовиться к бою. Если он думает, что поединок не состоится, то он ошибается.

«Канело» спокоен. К сожалению, люди не понимают, что боксер не следит за диетой и питанием все время. Он начинает следить только тогда, как начинается тренировочный лагерь. А между поединками спортсмены принимают обычную пищу — мясо, сладости, некоторые даже выпивают. Так все и произошло. Он не был в лагере и не беспокоился о диете. Но он спокоен. Он готовится к бою. Он осознал ошибку. Но это было обычное стечение обстоятельств, никакого злого умысла, — цитирует Гомеса vRINGe.com.

Ранее промоутер ответил на нападки тренера Головкина в адрес «Канело» после проваленного допинг-теста. В частности, Абель Санчес подозревает, что мексиканец мог использовать допинг и первым боем с казахстанцем, который состоялся в сентябре 2017 года в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей.

Кроме того тренер Головкина заявил о том, что Альварес использовал «незаконный» метод тейпирования перед сентябрьским поединком. В ответ Гомес назвал подобные обвинения необоснованными.