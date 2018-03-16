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09:22 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер «Канело» о нападках тренера Головкина: Очевидно, что Санчес на нервах и готовит поле для отступления

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес прокомментировал нападки Абеля Санчеса, тренера чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), в адрес его клиента и соперника казахстанца — мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО).

«И что нового? Абель всегда громко лает. Но ведь знаете, как говорят: “Собака, которая громко лает, не кусается”. Как по мне, очевидно, что он весь на нервах. Санчес понимает, что Альварес может побить Головкина. Абель решил подстелить соломку, готовит поле для отступления, всяческие отмазки», — цитирует Гомеса BoxingScene.com.

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Санчес сделал пару выпадов в адрес «Канело» после того, как мексиканец провалил допинг-тест. Сразу двух его пробах выявили запрещенный препарат кленбутерол. Однако следующие три теста оказались отрицательными. Сторона Альвареса уверена, что запрещенная субстанция попала в организм вместе с зараженным мясом.

Тем не менее, Спортивная комиссия штата Невада ведет расследование по «делу Альвареса», однако Санчес сомневается в его честности и объективности. Специалист подозревает, что мексиканец мог использовать допинг и первым боем с Головкиным, который состоялся в сентябре 2017 года в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей.

Кроме того тренер Головкина заявил о том, что Альварес использовал «незаконный» метод тейпирования перед сентябрьским поединком. В ответ Гомес назвал подобные обвинения необоснованными.

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