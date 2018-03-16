Промоутер «Канело» о нападках тренера Головкина: Очевидно, что Санчес на нервах и готовит поле для отступления

«И что нового? Абель всегда громко лает. Но ведь знаете, как говорят: “Собака, которая громко лает, не кусается”. Как по мне, очевидно, что он весь на нервах. Санчес понимает, что Альварес может побить Головкина. Абель решил подстелить соломку, готовит поле для отступления, всяческие отмазки», — цитирует Гомеса BoxingScene.com.

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Санчес сделал пару выпадов в адрес «Канело» после того, как мексиканец провалил допинг-тест. Сразу двух его пробах выявили запрещенный препарат кленбутерол. Однако следующие три теста оказались отрицательными. Сторона Альвареса уверена, что запрещенная субстанция попала в организм вместе с зараженным мясом.

Тем не менее, Спортивная комиссия штата Невада ведет расследование по «делу Альвареса», однако Санчес сомневается в его честности и объективности. Специалист подозревает, что мексиканец мог использовать допинг и первым боем с Головкиным, который состоялся в сентябре 2017 года в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей.