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15 марта, источник: Vesti.kz

Капитан сборной Ниязымбетов и еще пять казахстанских боксеров вышли в финал турнира в Польше

Шесть казахстанских боксеров вышли в финал международного турнира Феликса Штамма в Польше, передает корреспондент Vesti.kz.

Первым в решающую стадию квалифицировался тяжеловес Антон Пинчук (до 91 килограммов), победивший чеха Юри Гавела. Вторым финалистом от Казахстан стал Ильяс Сулейменов (до 56 килограммов), который оказался сильнее финалиста последнего чемпионата мира — американца Дюка Рогана.

В вечерней сессии турнира Бекдаулет Ибрагимов (до 64 килограммов) единогласным решением победил монгола Байярха Ганбаатара, а Асланбека Шымбергенова (до 69 килограммов) раздельным решением выиграл Магомеда Шачидилова из Германии, а Абай Толешй (до 75 килограммов) также раздельным решением оказался сильнее американца Хавьера Мартинеса.

Последним финалистом от Казахстана стал капитан сборной Адильбек Ниязымбетов (до 81 килограмма), который единогласным решением победил американца Шона Хемфилла.

Единственным казахстанцем, который проиграл полуфинальный бой, стал супертяж Айдолбы Дауренулы, уступивший россиянину Магомеду Омарову.

Финальные бои турнира пройдут завтра, 16 марта.

Капитан сборной Ниязымбетов и еще пять казахстанских боксеров вышли в финал турнира в Польше
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