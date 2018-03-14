9-летняя девочка боксирует в стиле Мэйвезера

Девятилетняя украинка Кира Макогоненко занимается боксом уже два года. Она может боксировать вслепую и отрабатывать упражнения, удерживая равновесие на автомобильной покрышке. При этом Кира ещё и отбивает воздушные шарики, которые бросает тренер.

Отец девочки был чемпионом Европы по боксу, а теперь тренирует детей в Харькове. Решил привести в бокс и свою дочь. Результатов он сам не ожидал. Кира за два месяца научилась такому, чего дети обычно достигают только за несколько лет.



Сегодня восходящая звезда тренируется по 4 часа 6 дней в неделю.



А ее защитный стиль бокса уже напоминает манеру самого Флойда Мэйвезера.