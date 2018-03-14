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14:52 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

9-летняя девочка боксирует в стиле Мэйвезера

Она тренируется по четыре часа в день.

Девятилетняя украинка Кира Макогоненко занимается боксом уже два года.

Она может боксировать вслепую и отрабатывать упражнения, удерживая равновесие на автомобильной покрышке. При этом Кира ещё и отбивает воздушные шарики, которые бросает тренер.

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Отец девочки был чемпионом Европы по боксу, а теперь тренирует детей в Харькове. Решил привести в бокс и свою дочь. Результатов он сам не ожидал. Кира за два месяца научилась такому, чего дети обычно достигают только за несколько лет.

Сегодня восходящая звезда тренируется по 4 часа 6 дней в неделю.

А ее защитный стиль бокса уже напоминает манеру самого Флойда Мэйвезера.

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