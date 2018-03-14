В Ирландии утверждают, что результаты боксерских поединков на Играх в Рио были известны заранее

— Когда мы накануне боя встретились с Антией, он сказал, что в разговоре с ним российский тренер заявил, будто мы можем не надеяться на победу Конлана и на других своих боксеров, потому что все решено, — цитирует The Irish Times Хеннигана. — Мы попытались выйти на главу нашего НОК, но он был недоступен. Было больно думать, что Конлан и Тейлор проиграли из-за коррупции. Любительский бокс прогнил снизу доверху. Но во время Игр мы не могли подать жалобу в соответствии с правилами AIBA. Конлан был раздражен и расстроен. Потом нам сказали, что AIBA накажет его за поведение. И это выглядело как насмешка, ведь именно AIBA виновата в том, что назначила таких судей.