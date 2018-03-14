Фируза Шарипова проведет объединительный бой в Монако

«Достигнута договоренность с президентом Федерации бокса Монако Лораном Пуонсом о том, что во время международной выставки Sportel осенью в Монако будем проводить боксерское шоу, в главном бою которого выступит Фируза Шарипова. Оппоненткой скорее всего будет второй номер мирового рейтинга Майва Хамадуш из Франции. Она является чемпионкой мира по версии IBF, а Фируза в данный момент владеет чемпионским поясом IBO и WBC Silver, поэтому бой будет объединительным.

Партнером этого боксерского вечера выступит выставка Sportel, Лоранс Пуонс является ее вице-президентом. Это будет телевизионный праздник для Фирузы, потому что на Sportel съедутся приблизительно трех тысяч представителей ведущих мировых телеканалов. Поэтому освещение этого мероприятия будет просто грандиозное. Взвешивание перед вечером бокса состоится на выставке Sportel в Grimaldi Forum.

Также в Монако мы организуем показательные выступления по казах курес, которые будут максимально интегрированы в наш вечер бокса. А Фируза будет выступать как посол казах курес в мире. Вечер пройдет 24 октября, — рассказал Завилейский.

Напомним, самая престижная выставка мировых спортивных телеканалов SportelAsia проходит в данный момент в Сингапуре. От Казахстана на ней представлены промоутерская компания Фирузы Шариповой FSK Promotion и Qazaq kuresi.