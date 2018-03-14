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09:56 (мск), источник: Vesti.kz

Фируза Шарипова проведет объединительный бой в Монако

Чемпионка мира по версии IBO из Казахстана Фируза Шарипова проведет поединок в Монако 24 октября. Подробнее об этом пресс-службе спортсменки рассказал ее менеджер Сергей Завилейский.

«Достигнута договоренность с президентом Федерации бокса Монако Лораном Пуонсом о том, что во время международной выставки Sportel осенью в Монако будем проводить боксерское шоу, в главном бою которого выступит Фируза Шарипова. Оппоненткой скорее всего будет второй номер мирового рейтинга Майва Хамадуш из Франции. Она является чемпионкой мира по версии IBF, а Фируза в данный момент владеет чемпионским поясом IBO и WBC Silver, поэтому бой будет объединительным.

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Партнером этого боксерского вечера выступит выставка Sportel, Лоранс Пуонс является ее вице-президентом. Это будет телевизионный праздник для Фирузы, потому что на Sportel съедутся приблизительно трех тысяч представителей ведущих мировых телеканалов. Поэтому освещение этого мероприятия будет просто грандиозное. Взвешивание перед вечером бокса состоится на выставке Sportel в Grimaldi Forum.

Также в Монако мы организуем показательные выступления по казах курес, которые будут максимально интегрированы в наш вечер бокса. А Фируза будет выступать как посол казах курес в мире. Вечер пройдет 24 октября, — рассказал Завилейский.

Напомним, самая престижная выставка мировых спортивных телеканалов SportelAsia проходит в данный момент в Сингапуре. От Казахстана на ней представлены промоутерская компания Фирузы Шариповой FSK Promotion и Qazaq kuresi.

В последнем поединке 30 декабря в Алматы Шарипова победила бельгийку Джемиллу Гонтарюк по прозвищу «Питбуль» и стала обязательным претендентом на чемпионский пояс по самой престижной версии WBC, завоевав титул WBC Silver во втором полулегком весе и титул IBO. Ее следующий поединок состоится 12 мая. В качестве места проведения рассматриваются родной для Шариповой Тараз и Санкт-Петербург.

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