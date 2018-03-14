Фируза Шарипова проведет объединительный бой в Монако
Чемпионка мира по версии IBO из Казахстана Фируза Шарипова проведет поединок в Монако 24 октября. Подробнее об этом
Чемпионка мира по версии IBO из Казахстана Фируза Шарипова проведет поединок в Монако 24 октября. Подробнее об этом
«Достигнута договоренность с президентом Федерации бокса Монако Лораном Пуонсом о том, что во время международной выставки Sportel осенью в Монако будем проводить боксерское шоу, в главном бою которого выступит Фируза Шарипова. Оппоненткой скорее всего будет второй номер мирового рейтинга Майва Хамадуш из Франции. Она является чемпионкой мира по версии IBF, а Фируза в данный момент владеет чемпионским поясом IBO и WBC Silver, поэтому бой будет объединительным.
Партнером этого боксерского вечера выступит выставка Sportel, Лоранс Пуонс является ее
Также в Монако мы организуем показательные выступления по казах курес, которые будут максимально интегрированы в наш вечер бокса. А Фируза будет выступать как посол казах курес в мире. Вечер пройдет 24 октября, — рассказал Завилейский.
Напомним, самая престижная выставка мировых спортивных телеканалов SportelAsia проходит в данный момент в Сингапуре. От Казахстана на ней представлены промоутерская компания Фирузы Шариповой FSK Promotion и Qazaq kuresi.
В последнем поединке 30 декабря в Алматы Шарипова победила бельгийку Джемиллу Гонтарюк по прозвищу «Питбуль» и стала обязательным претендентом на чемпионский пояс по самой престижной версии WBC, завоевав титул WBC Silver во втором полулегком весе и титул IBO. Ее следующий поединок состоится 12 мая. В качестве места проведения рассматриваются родной для Шариповой Тараз и