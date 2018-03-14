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09:54 (мск), источник: Vesti.kz

Команда Ислама объявила о сотрудничестве с промоутером Ломаченко и Пакьяо

Казахстанский боксер Канат Ислам (25−0, 20 КО) встретился с главой промоутерской компании Top Rank Бобом Арумом. Об этом информирует Qsport.kz.

Ислам вместе со своей командой и новым менеджером побывал в гостях у именитого промоутера. Сообщается, что стороны договорились о сотрудничестве и проведении совместных боксерских шоу. Отметим, что самым известными клиентами Арума является экс-чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо и чемпион во втором полулегком весе по версии WBO украинец Василий Ломаченко.

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Недавно Ислам начал работать с известным менеджером Эгисом Климасом, который также ведет дела еще нескольких казахстанских боксеров. Также Климас сотрудничает с Сергеем Ковалевым, Александром Усиком и все тем же Ломаченко.

Свой последний бой Ислам провел 9 сентября 2017 года в Астане, когда победил техническим нокаутом канадца Брэндона Кука (19−1, 12 КО) и стал обладателем титулов WBO NABO и WBA Inter-Continental.

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