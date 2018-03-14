Команда Ислама объявила о сотрудничестве с промоутером Ломаченко и Пакьяо

Ислам вместе со своей командой и новым менеджером побывал в гостях у именитого промоутера. Сообщается, что стороны договорились о сотрудничестве и проведении совместных боксерских шоу. Отметим, что самым известными клиентами Арума является экс-чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо и чемпион во втором полулегком весе по версии WBO украинец Василий Ломаченко.

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Недавно Ислам начал работать с известным менеджером Эгисом Климасом, который также ведет дела еще нескольких казахстанских боксеров. Также Климас сотрудничает с Сергеем Ковалевым, Александром Усиком и все тем же Ломаченко.