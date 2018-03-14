Тренер Головкина предложил методы наказания для Альвареса за допинг

«Канело» попался за два месяца до реванша. Сразу в двух его пробах обнаружили запрещенный препарат кленбутерол. Команда мексиканца объясняет это зараженным мясом, однако Санчес называл подобные оправдания банальными. В то же время тренер Головкина надеется на справедливое расследование «дела Альвареса».

«С моей стороны было бы невежественно спекулировать на эту тему. Я считаю, что эксперты должны провести тщательное расследование. Я не думаю, что такое дело можно так просто «замести под ковер». Это плохо для бокса и для будущего нашего вида спорта. Ему нужно либо доказать свою чистоту, либо быть отстраненным и выплатить штраф. Если этого не будет, то нас ждут проблемы.

Геннадий был немного расстроен всем этим и разочарован командой «Канело» из-за того, что они не были прилежны в вопросах питания. Но он знает, что это часть этой игры, и он просто продолжает тренироваться. Я надеюсь, что все будет хорошо, и мы будем продолжать подготовку, пока не узнаем об обратном, — сказал Санчес в интервью Sky Sports.

Ранее тренер Головкина назвал главную мотивацию казахстанца на реванш с «Канело», добавив, что допинговый скандал не повлиял на его настрой. Также Санчес выразил мнение, что если бы положительную пробу выявили у казахстанца, то команда мексиканца уже отказалась бы от боя.