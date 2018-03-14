Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Русский, ты уже дохлый»: россиянам начали угрожать в Британии
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Виктория Дайнеко готовится к рождению второго ребенка
Тиллерсон перед уходом обратился с призывом к России
Шведская модель с «бесконечными» ногами покорила соцсети
Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Авангард
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона КойотсБ4
Лос-Анджелес Кингз3
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
Анже
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз1
Эдмонтон Ойлерз0
Футбол. Зарубежный
20:00
Ювентус
Аталанта
Футбол. Еврокубки
20:00
Бешикташ
Бавария
Хоккей. НХЛ
03:30
Миннесота Уайлд1
Колорадо Эвеланш5
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз3
Виннипег Джетс1
Хоккей. НХЛ
02:30
Монреаль Канадиенс4
Даллас Старз2
Хоккей. НХЛ
02:30
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Оттава Сенаторз7
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз4
Бостон Брюинз6
Футбол. Еврокубки
22:45
Барселона
Челси
Футбол. Еврокубки
13.03
Манчестер Юнайтед1
Севилья2
Футбол. Еврокубки
13.03
Рома1
Шахтер Д0
Все события
Угроза США Севморпути: успеет ли Россия принять ответные меры
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Очень необычные автомобили автосалона в Женеве: много фото
Все о новом кроссовере Lexus UХ: видео
Бьорндален выступил против бойкота этапа КМ по биатлону в Тюмени
До сотни Кучерову осталось девять очков. Чем ответит Малкин?
Как Яна Рудковская выглядит в купальнике
Поклонники обсуждают изменившуюся внешность Даны Борисовой
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
12Моуринью обыграл Клоппа в главном матче выходных
8Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO
09:40 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Сулейменов выиграл у боксера из России в бою со снятым очком за «игнорирование» судьи

Чемпион Азиатских игр-2014 Ильяс Сулейменов (до 56 килограммов) вышел в полуфинал международного турнира в Польше, передает корреспондент Vesti.kz.

27-летний боксер победил россиянина Бахтовара Назирова единогласным решением судей. Не помешало успешному выступлению и наказание со стороны рефери: казахстанец был наказан снятием балла за «игнорирование» команд со стороны судьи в ринге.

Читайте также
Боксер Ибрагимов стал восьмым четвертьфиналистом от Казахстана на турнире в Польше

Еще один отечественный спортсмен, супертяжеловес Айболды Дауренулы (свыше 91 килограмма) выиграл раздельным решением судей у двукратного бронзового призера чемпионатов мира — 31-летнего Эрика Пфайфера из Германии.

Завтра, 14 марта, в борьбу за полуфинал вступят еще пять казахстанских боксеров — Бекдаулет Ибрагимов (до 64 килограммов), Асланбек Шымбергенов (до 69 килограммов), Абай Толеш (до 75 килограммов), Адильбек Ниязымбетов (до 81 килограмма) и Антон Пинчук (до 91 килограмма).

Ранее турнир покинули трое боксеров — Жомарт Ержан (до 49 килограммов), Азамат Исакулов (до 52 килограммов) и Берик Абдрахманов (до 60 килограммов).

"Канело" молод, но я не вижу, как он может победить Головкина нокаутом. Разве что по очкам - Варгас
«Для МЮ не случилось ничего нового»: обзор матчей 1/8 финала ЛЧ
Немецкий футбольный союз выступил против бойкота ЧМ-2018
Бьорндален выступил против бойкота этапа КМ по биатлону в Тюмени
До сотни Кучерову осталось девять очков. Чем ответит Малкин?
Касаткина обыграла 2-ю ракетку мира на турнире в Индиан-Уэллсе
«Барселона» сыграет с «Челси» в матче Лиги чемпионов
ЦСКА в составе 20 футболистов отправился во Францию
Новости
Авто
В ожидании премьеры: 5 фактов о новом Volkswagen Touareg Следующее поколение внедорожника Volkswagen вот-вот рассекретят — это случится 23 марта в Пекине. А пока фольксвагеновцы устроили в Испании закрытый предпоказ: прототипы в лёгком камуфляже и немного езды по асфальту
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 подешевел до официального старта продаж Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что флагман можно заказать почти на 10% дешевле РРЦ
Кино
Михалков, Боярская, Безруков и другие скорбят по Табакову Коллеги и друзья вспоминают легендарного артиста и выражают свои соболезнования
Недвижимость
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Москвичи стали чаще устанавливать шлагбаумы в своих дворах
Иностранцы полюбили Москву больше остальной России
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
Виктория Дайнеко готовится к рождению второго ребенка Певица хочет вновь стать матерью.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь