Казахстанец Сулейменов выиграл у боксера из России в бою со снятым очком за «игнорирование» судьи
Чемпион Азиатских игр-2014 Ильяс Сулейменов (до 56 килограммов) вышел в полуфинал международного турнира в Польше, передает корреспондент Vesti.kz.
Чемпион Азиатских игр-2014 Ильяс Сулейменов (до 56 килограммов) вышел в полуфинал международного турнира в Польше, передает корреспондент Vesti.kz.
27-летний боксер победил россиянина Бахтовара Назирова единогласным решением судей. Не помешало успешному выступлению и наказание со стороны рефери: казахстанец был наказан снятием балла за «игнорирование» команд со стороны судьи в ринге.
Еще один отечественный спортсмен, супертяжеловес Айболды Дауренулы (свыше 91 килограмма) выиграл раздельным решением судей у двукратного бронзового призера чемпионатов мира — 31-летнего Эрика Пфайфера из Германии.
Завтра, 14 марта, в борьбу за полуфинал вступят еще пять казахстанских боксеров — Бекдаулет Ибрагимов (до 64 килограммов), Асланбек Шымбергенов (до 69 килограммов), Абай Толеш (до 75 килограммов), Адильбек Ниязымбетов (до 81 килограмма) и Антон Пинчук (до 91 килограмма).
Ранее турнир покинули трое боксеров — Жомарт Ержан (до 49 килограммов), Азамат Исакулов (до 52 килограммов) и Берик Абдрахманов (до 60 килограммов).