Казахстанец Сулейменов выиграл у боксера из России в бою со снятым очком за «игнорирование» судьи

27-летний боксер победил россиянина Бахтовара Назирова единогласным решением судей. Не помешало успешному выступлению и наказание со стороны рефери: казахстанец был наказан снятием балла за «игнорирование» команд со стороны судьи в ринге.

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Еще один отечественный спортсмен, супертяжеловес Айболды Дауренулы (свыше 91 килограмма) выиграл раздельным решением судей у двукратного бронзового призера чемпионатов мира — 31-летнего Эрика Пфайфера из Германии.

Завтра, 14 марта, в борьбу за полуфинал вступят еще пять казахстанских боксеров — Бекдаулет Ибрагимов (до 64 килограммов), Асланбек Шымбергенов (до 69 килограммов), Абай Толеш (до 75 килограммов), Адильбек Ниязымбетов (до 81 килограмма) и Антон Пинчук (до 91 килограмма).