Россиянин Ковалев может провести бой против Бивола в 2019 году

Источник: AP 2018

«Думаю, справедливо будет пока назвать датой боя 2019 год. К тому времени Бивол будет в хорошей форме, чтобы поединок прошел так, как надо», — сказала Дува.

«Бивол и Ковалев — лучше боксеры в полутяжелом весе. Есть еще Артур Бетербиев, но ему еще необходимо проявить себя. Мы работаем над организацией боя в Нью-Йорке, также возможен вариант, при котором Ковалев выступит в России, а Бивол — в рамках какого-то другого турнира», — добавила она.