Боксер Ибрагимов стал восьмым четвертьфиналистом от Казахстана на турнире в Польше

В первом бою 22-летний Ибрагимов выиграл по очкам у Алкасбеха Обада из Иордании, и квалифицировался во второй круг состязания.

Ранее в ¼ финала пробились еще два казахстанца — Ильяс Сулейменов (до 56 килограммов) и Асланбек Шымбергенов (до 69 килограммов).

Без борьбы в четвертьфинал вышли Жомарт Ержан (до 49 килограммов), Абай Толеш (до 75 килограммов), Адильбек Ниязымбетов (до 81 килограмма), Антон Пинчук (до 91 килограмма) и Айболды Дауренулы (свыше 91 килограмма).

После первых боев состязание покинули Азамат Исакулов (до 52 килограммов) и Берик Абдрахманов (до 60 килограммов).