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17:32 (мск), источник: Vesti.kz

«GGG в юбке» о настрое к дебюту на профи-ринге в США: Этот бой очень нужен моей карьере

Казахстанская девушка-боксер Аида Сатыбалдинова, которую сравнивают с именитым соотечественником Геннадием Головкиным, рассказала корреспонденту Vesti.kz о подготовке к дебютному поединку на профессиональном ринге.

Ее дебют намечен на 17 марта в США. Соперницей казахстанки в четырехраундовом поединке станет американка Лиза Портер (1−1−1).

— Прошедшие две недели были насыщены тренировками. На текущей недели нагрузки пошли на спад. Сейчас восстанавливаюсь. Перед боем нужно набраться сил, и подойти к поединку в хорошей форме. В целом, подготовка прошла на отлично.

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Были кроссы в горы, тренировки на «физику», спарринги, длинные раунды, работа на снарядах и так далее. Тренировки были тяжелыми, но ради победы оно того стоило. Самочувствие хорошее. Со мной работала вся команда — три тренера, и каждый отвечал за свою часть подготовки. Кто-то за ОФП, кто-то за стиль. И, естественно, мой главный тренер, который не сводит с меня глаз. В воскресенье провела последний спарринг в зале Outlaw с тремя разными соперницами.

Настрой, конечно, только на победу. Этот бой очень нужен моей карьере. Американская публика тоже этого ждет, и уже даже комментируют итог боя. Но забегать вперед не буду, я всегда отношусь серьезно к любой сопернице. Думаю, бой будет интересным, ведь оппонентка претендовала на пояс, а это уже о многом говорит. Но я покажу свой бокс.

«Хочу стать первой казашкой в профи-боксе». Начавшая карьеру в США боксерша рассказала о финансовых проблемах и сравнении с Головкиным.

— А что можно сказать о Портер, как о сопернице?

— Портер раскрученная тут в Штатах, как боец. Боксировала за пояс NABF. До профи-бокса была в национальной сборной. Перспективный боксер. Поэтому моя сторона хотела организовать бой именно с ней. А дальше посмотрим, как все сложится.

Напомним, казахстанская спортсменка Аида Сатыбалдинова дебютирует на профессиональном ринге в США 17 марта. Ее соперницей в четырехраундовом поединке станет американка Лиза Портер.

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