Бейбут Шуменов: Я хоть сейчас готов выйти на ринг против Кличко, Уайлдера, Паркера и Поветкина

Напомним, Шуменов в конце января объявил о возобновлении своей карьеры после продолжительной паузы, которую он был вынужден взять из-за проблем со здоровьем. По словам Бейбута, сейчас он чувствует себя в отличной форме и готов вновь выйти на ринг.

— Находясь в первой тяжелой весовой категории, я параллельно был готов проводить бои и с тяжеловесами. Я хоть сейчас готов выйти на ринг против Кличко, Деонтея Уайлдера, Джозефа Паркера и Александра Поветкина, — сказал Шуменов.

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В свою очередь, ассистент тренера и близкий друг казахстанского боксера Радни Крислер, отвечая на вопрос ведущего, заявил, что в Астане красивее и холоднее, чем в Чикаго.

Шуменов также поделился своими планами по организации вечера профессионального бокса в Астане летом и возможном проведении Совета директоров Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

«Летом мы планируем провести вечер профессионального бокса в Астане. И вместе с этим, хотим организовать Совет директоров WBA, куда приедут все главы ассоциации. Также, возможно, будет концерт с участием знаменитых зарубежных исполнителей», — поделился чемпион мира.

Ведущий «Түнгі Студия» Кайрат Адильгерей проявил присущую казахстанскому народу гостепреимность и подарил Радни Крислеру казахский национальный головной убор тақия.

На этом сюрпризы не закончились. Ведущий программы предложил своим гостям сыграть в казахскую игру Ләңгі. Впрочем, гости не стали стесняться и любезно приняли предложение.