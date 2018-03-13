Гассиев жонглирует баскетбольным мячом (ногами)

В Твитере турнира «Всемирная боксерская суперсерия» выложили видео, на котором Мурат Гассиев жонглирует баскетбольным мячом.



Финалист турнира ловко набивает мяч больше 40 секунд и кажется, что он может делать это ещё бесконечно.



Мурат жонглирует ногами, коленями и даже несколько раз подряд головой.