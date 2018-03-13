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16:41 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Гассиев жонглирует баскетбольным мячом (ногами)

Он талантлив не только в боксе.

В Твитере турнира «Всемирная боксерская суперсерия» выложили видео, на котором Мурат Гассиев жонглирует баскетбольным мячом.

Финалист турнира ловко набивает мяч больше 40 секунд и кажется, что он может делать это ещё бесконечно.

Мурат жонглирует ногами, коленями и даже несколько раз подряд головой.

Во время загрузки произошла ошибка.



 Уже через два месяца Гассиеву предстоит бой в финале суперсерии против Александра Усика. Сейчас боксеры готовятся в своих тренировочных лагерях.

Наверное, таким образом он вносит разнообразие в свои боксерские упражнения.

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