Удивительные случаи, когда мальчики, подающие мячи, оказывались в центре внимания.
Кубинский боксер сбежал из команды перед началом турнира в Мексике
ТАСС, 13 марта. Двукратный чемпион мира по боксу в весовой категории до 49 кг кубинец Хоанис Архилагос покинул расположение национальной команды перед началом турнира в рамках Центральноамериканских и карибских игр 2018 года, который проводится в мексиканском городе Тихуана. Это подтвердил Национальный институт спорта, физического воспитания и отдыха Кубы.