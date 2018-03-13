Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дружественный «удар в спину»: как Казахстан «подставил» РФ
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
Российская туристка родила в Красном море
Разоблачение ученого из США вызвало широкий резонанс на Западе
Шэрон Стоун встречается с мужчиной на 20 лет младше нее
Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:45
Манчестер Юнайтед
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:45
Рома
Шахтер Д
Хоккей. НХЛ
14.03
Каролина Харрикейнз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
14.03
Монреаль Канадиенс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
14.03
Тампа-Бэй Лайтнинг
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
14.03
Нэшвилл Предаторз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
14.03
Миннесота Уайлд
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
14.03
Калгари Флэймз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
14.03
Аризона Койотс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз3
Ванкувер Кэнакс0
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс5
Детройт Ред Уингз3
Все события
«Будете стоять на коленях»: в ГД предупредили ЕС про ответ России
Украинский десантник напал на телеведущего Шейнина
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
«Реал» готов продлить контракт с Роналду в конце сезона
А если Англия бойкотирует ЧМ-2018? Что ей за это будет
Шэрон Стоун встречается с мужчиной на 20 лет младше нее
Дмитрий Шепелев и отец Жанны Фриске делят ее подарок
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
10«Барселона» уже почти чемпион
24«Спартак» вновь не смог забить ЦСКА в матче плей-офф КХЛ
16:26 (мск), источник: ТАСС

Кубинский боксер сбежал из команды перед началом турнира в Мексике

ТАСС, 13 марта. Двукратный чемпион мира по боксу в весовой категории до 49 кг кубинец Хоанис Архилагос покинул расположение национальной команды перед началом турнира в рамках Центральноамериканских и карибских игр 2018 года, который проводится в мексиканском городе Тихуана. Это подтвердил Национальный институт спорта, физического воспитания и отдыха Кубы.

«Хоанис Архилагос покинул делегацию, отвергнув обязательства, которые имел перед своей страной», — говорится в сообщении на сайте института.

21-летний Архилагос дважды завоевывал золото на чемпионатах мира в Дохе (2015 год) и в Гамбурге (2017). На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро он занял третье место, а на Панамериканских играх в Торонто в 2015 году завоевал серебро.

 Врачи не рекомендуют Евгении Медведевой ехать на чемпионат мира
Каррера о Промесе: это не наказание, это во благо команды
Российские паралимпийцы во вторник завоевали семь медалей на ПИ
Медведева ушла. На время или навсегда?
«Реал» готов продлить контракт с Роналду в конце сезона
А если Англия бойкотирует ЧМ-2018? Что ей за это будет
Украина решила бойкотировать биатлонный Кубок мира в Тюмени
РФПЛ: Слова Манчини в адрес болельщиков — дело комитета по этике
Губерниев против Цветкова. Кто прав в финишном споре?
Новости
Авто
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4 Мировой дебют нового, пятого поколения японского кроссовера состоится 28 марта на автомобильной выставке в Нью-Йорке
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 подешевел до официального старта продаж Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что флагман можно заказать почти на 10% дешевле РРЦ
Кино
Михалков, Боярская, Безруков и другие скорбят по Табакову Коллеги и друзья вспоминают легендарного артиста и выражают свои соболезнования
Недвижимость
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Названы самые опасные города мира
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Леди
Люди, изменившие поколение: Сергей Довлатов Драматург и сценарист Елена Шахновская об иллюзиях, которых у нас больше нет.
Дети
Младший сын Олега Табакова тяжело переживает утрату Стали известны дата и место прощания с народным артистом.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь