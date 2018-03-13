Кубинский боксер сбежал из команды перед началом турнира в Мексике

«Хоанис Архилагос покинул делегацию, отвергнув обязательства, которые имел перед своей страной», — говорится в сообщении на сайте института.

21-летний Архилагос дважды завоевывал золото на чемпионатах мира в Дохе (2015 год) и в Гамбурге (2017). На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро он занял третье место, а на Панамериканских играх в Торонто в 2015 году завоевал серебро.