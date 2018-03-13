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16:07 (мск), источник: Sports.kz

Президент WBC пытается внушить Головкину, что «Канело» — не мошенник

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман в очередной раз прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой мексиканского боксера Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) перед реваншем с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Как и в предыдущих интервью, Сулейман твердо убежден в невиновности «Канело». — Уже по меньшей мере четыре года «Канело» проходит тестирование в рамках [антидопинговой] программы.

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Я уверен, что он «чист», он никакой не мошенник. Головкин и его команда должны это понимать, — сказал Сулейман в интервью RoundOs Oficial.

Февральские допинг-пробы «Канело» дали положительный результат, однако в начале марта он прошел два новых теста, по итогам которых следов запрещенных веществ в его организме найдено не было. Ожидается, что реванш состоится в назначенную ранее дату — 5 мая.

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