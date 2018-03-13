Президент WBC пытается внушить Головкину, что «Канело» — не мошенник

Как и в предыдущих интервью, Сулейман твердо убежден в невиновности «Канело». — Уже по меньшей мере четыре года «Канело» проходит тестирование в рамках [антидопинговой] программы.

Я уверен, что он «чист», он никакой не мошенник. Головкин и его команда должны это понимать, — сказал Сулейман в интервью RoundOs Oficial.