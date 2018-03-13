«Прошу вас уважать Альвареса». Президент WBC объяснил, почему защищает соперника Головкина

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— Каждый воспользовался возможностью, чтобы покритиковать «Канело». Его можно критиковать за другие вещи, но не за жульничество, а тем более, не за употребление допинга с целью получить преимущество над своим соперником.

Были проведены и другие тесты, которые показали отрицательный результат. Все указывает на то, что бою 5 мая ничего не угрожает. Будет более строгий мониторинг [в плане тестирования на запрещенные препараты]. Я прошу вас уважать Сауля Альвареса, потому что несправедливо «распинать» его за то, чего он не делал.

На протяжении пяти лет «Канело» был подвергнут большому количеству тестов по линии VADA в рамках программы «Чистый бокс», и он всегда был «чист». Кленбутерол является национальной проблемой [в Мексике], многие дают его животным для увеличения массы, а боксеры не стремятся увеличить свой вес. Наоборот, они стараются его сбросить. Все говорит о том, что это произошло из-за зараженного мяса, — передает слова Сулеймана Boxingscene.com.