Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин рассказал Соловьеву, в чем прокололась Европа
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
В Челябинске начали проверку детсада, где ребенка покормили супом с рвотой
Избитую до слепоты в тюрьме США россиянку увидели дипломаты
Бриджит Макрон в Индии надела короткое контрастное платье
Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз3
Ванкувер Кэнакс0
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс5
Детройт Ред Уингз3
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс2
Сент-Луис Блюз4
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида Пантерз3
Оттава Сенаторз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс6
Каролина Харрикейнз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз2
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон КэпиталзОТ3
Виннипег Джетс2
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс5
Монреаль Канадиенс2
Футбол. Зарубежный
12.03
Стоук Сити0
Манчестер Сити2
Футбол. Зарубежный
12.03
Алавес1
Бетис3
Футбол. Еврокубки
22:45
Манчестер Юнайтед
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:45
Рома
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
12.03
Вердер3
Кельн1
Все события
Если они так воюют в Сирии, как они будут защищать РФ? - сириец
Путин: США нагло обманули Россию
Очень необычные автомобили автосалона в Женеве: много фото
Все о новом кроссовере Lexus UХ: видео
Александр Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ
МИД уполномочен заявить. Об атаке на ЧМ-2018
Отца Анастасии Шубской перепутали с Антонио Бандерасом
Полина Гагарина примерила «платье принцессы» с кроссовками
Школьница получила ожоги, пытаясь сделать селфи на электроподстанции
У пожилого британца «исчезла» часть мозга
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
21Марселу отменил Березину для «Лиона»
8Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO
09:26 (мск), источник: Sports.kz

«Kazakh Thunder». Как Данияр Елеусинов стал Казахским Громом

В анонсе дебютного боя олимпийского чемпиона Рио Данияра Елеусинова в профессионалах, который должен состояться 28 апреля, промоутер нашего земляка Эдди Хирн, возглавляющий промоутерскую компанию Matchroom Boxing, назвал бойца Казахским Громом.

Sports.kz решил разобраться, станет ли это прозвище для Данияра официальным в профи. Вот что по этому поводу рассказал менеджер Елеусинова Зия Алиев:

— Да, Эдди Хирн мне насчет этого все уши прожужжал — Kazakh Thunder, Kazakh Thunder… Сказал ему — ну, пусть будет. — А промоутер объяснил, из-за чего выбрал именно такой никнейм для нашего боксера? — Наверное, из-за того, что Хирн, как и мы все, считает Данияра Елеусинова очень талантливым боксером. Он, по мнению промоутера, как гром — мощный. Наверное, поэтому. Это было одним из вариантов. Имелся и другой. Но Kazakh Thunder — это пока так, предварительная версия.

«Альвареса лишили его бычьего молочка», или Почему шансы Головкина на победу повысились
Александр Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ
МИД уполномочен заявить. Об атаке на ЧМ-2018
«Манчестер Сити»: пара шагов до титула. Обзор АПЛ
Овечкин: Теперь я должен два обеда Кузнецову
Главный матч для Моуринью. Месси или Азар? Анонс ЛЧ
«Зенит» отреагировал на конфликт Манчини с болельщиком
Румянцева завоевала золото в биатлонной гонке на Паралимпиаде
Новости
Авто
Toyota или китайский внедорожник? Битва началась А мы проводим очередной сравнительный тест. Да какой – чистокровный японец против… китайца!
Hi-Tech
Опубликовано видео стрельб снарядами «Краснополь» Стрельбы с применением модернизированных корректируемых снарядов: последствия впечатляют
Кино
От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова Вспоминаем смешные и серьезные, трогательные и пронзительные роли великого артиста, навсегда закрепившиеся в истории советского и российского кино
Недвижимость
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Названы самые опасные города мира
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Леди
Люди, изменившие поколение: Сергей Довлатов Драматург и сценарист Елена Шахновская об иллюзиях, которых у нас больше нет.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь