«Kazakh Thunder». Как Данияр Елеусинов стал Казахским Громом

— Да, Эдди Хирн мне насчет этого все уши прожужжал — Kazakh Thunder, Kazakh Thunder… Сказал ему — ну, пусть будет. — А промоутер объяснил, из-за чего выбрал именно такой никнейм для нашего боксера? — Наверное, из-за того, что Хирн, как и мы все, считает Данияра Елеусинова очень талантливым боксером. Он, по мнению промоутера, как гром — мощный. Наверное, поэтому. Это было одним из вариантов. Имелся и другой. Но Kazakh Thunder — это пока так, предварительная версия.