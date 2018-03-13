Двойные стандарты или Что было бы, попадись на допинге Головкин, а не «Канело»

— Если бы с допингом попался Головкин, бой бы отложили. И это не эксперты бы его отменили, а Golden Boy, потому что они не хотят драться. Они знают, какой поединок им предстоит. Так что, мы бы сейчас даже не разговаривали, поединок был бы отложен. У меня нет никаких обид на этот счет, в боксе всё не как в фильме про «Рокки», здесь всегда были «сторона А» и «сторона Б». Мы стараемся, чтобы Геннадий стал «стороной А». Мы понимаем, что «Канело» приносит больше продаж PPV, и чтобы выйти на его уровень, нам необходимо его побить, причем побить убедительно. Никакой зависти. Я надеюсь, что «Канело» окажется чист, бой состоится, и мы докажем, кто является лучшим, — заявил в интервью Fight Hub TV Санчес.