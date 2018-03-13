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09:22 (мск), источник: Sports.kz

Двойные стандарты или Что было бы, попадись на допинге Головкин, а не «Канело»

Наставник Геннадия Головкина Абель Санчес считает, что если бы ситуация с допингом Сауля Альвареса была обратной, и «нечистым» вдруг оказался казахстанский боксер, то сторона «Канело» непременно настояла бы на отмене или переносе поединка, пишет Sports.kz.

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— Если бы с допингом попался Головкин, бой бы отложили. И это не эксперты бы его отменили, а Golden Boy, потому что они не хотят драться. Они знают, какой поединок им предстоит. Так что, мы бы сейчас даже не разговаривали, поединок был бы отложен. У меня нет никаких обид на этот счет, в боксе всё не как в фильме про «Рокки», здесь всегда были «сторона А» и «сторона Б». Мы стараемся, чтобы Геннадий стал «стороной А». Мы понимаем, что «Канело» приносит больше продаж PPV, и чтобы выйти на его уровень, нам необходимо его побить, причем побить убедительно. Никакой зависти. Я надеюсь, что «Канело» окажется чист, бой состоится, и мы докажем, кто является лучшим, — заявил в интервью Fight Hub TV Санчес.

Напомним, ранее две допинг-пробы Альвареса показали наличие следов запрещенного вещества кленбутерол. По версии представителей мексиканца, препарат попал к нему в организм через зараженное мясо. Рематч «Канело» и Головкина запланирован на 5 мая в Лас-Вегасе.

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