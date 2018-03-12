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12 марта, источник: Sports.kz

Как реванш с Головкиным может испортить карьеру «Канело»

Журналист Boxingnews24.com Дэн Эмброуз прокомментировал предстоящий реванш Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

«Санчес попытался пристыдить Альвареса и вовлечь его в драку, но вряд ли это сработает. «Канело» — не тот тип боксера, который прогибается под давлением соперников, тренеров или общественности.

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Если он решит бегать и не драться, он сделает то, что захочет. «Канело» не может позволить себе быть упрямым и говорить противоположное тому, что говорит ему Санчес. Но в этот раз бег все двенадцать раундов может не сработать — судьи не хотят вновь оказаться в центре внимания после двух ужасных записок в первом поединке, и чтобы их обвинили в предвзятости. Поэтому «Канело» придется стоять и драться — ему не дадут победу за выигранную минуту каждого раунда. Если же Альварес победит спорным решением или снова будет ничья, это будет плохо для его карьеры. Это заставит его выглядеть «нелегитимным» бойцом. В реванше судейские записки будут важны. Вы не можете записать 10−2 по раундам в пользу боксера, который, возможно, и вовсе проиграл бой. Тогда «Канело» потеряет болельщиков, которые просто не захотят платить за такие решения", — пишет автор.

Реванш состоится 5 мая в Лас-Вегасе. На него букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.65, победа Альвареса — 2.51, ничья — 21.

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