Как реванш с Головкиным может испортить карьеру «Канело»

Если он решит бегать и не драться, он сделает то, что захочет. «Канело» не может позволить себе быть упрямым и говорить противоположное тому, что говорит ему Санчес. Но в этот раз бег все двенадцать раундов может не сработать — судьи не хотят вновь оказаться в центре внимания после двух ужасных записок в первом поединке, и чтобы их обвинили в предвзятости. Поэтому «Канело» придется стоять и драться — ему не дадут победу за выигранную минуту каждого раунда. Если же Альварес победит спорным решением или снова будет ничья, это будет плохо для его карьеры. Это заставит его выглядеть «нелегитимным» бойцом. В реванше судейские записки будут важны. Вы не можете записать 10−2 по раундам в пользу боксера, который, возможно, и вовсе проиграл бой. Тогда «Канело» потеряет болельщиков, которые просто не захотят платить за такие решения", — пишет автор.