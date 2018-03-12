«Казахский гром». Как Елеусинов готовится к дебютному бою

«Казахский гром. 28 апреля в Нью-Йорке состоится долгожданный дебют Данияра Елеусинова», — подписано видео, на котором Елеусинов работает с тренером на «лапах».

Соперник Елеусинова по первому поединку на профи-ринге пока неизвестен. Хедлайнерами же вечера бокса на арене Barclays Center станут американец Дэниэл Джейкобс (33−2, 29 КО) и поляк Мацей Сулецки (26−0, 10 КО).

Напомним, 6 марта Данияр Елеусинов подписал контракт с британским промоутером Эдди Хирном, который известен по работе с бывшими и действующими чемпионами мира. К примеру, сейчас его главный «актив» — чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Энтони Джошуа (20−0, 20 КО).