Актера заставили показывать билет.
«Казахский гром». Как Елеусинов готовится к дебютному бою
Промоутерская компания Matchroom Boxing опубликовала видео тренировки казахстанского боксера Данияра Елеусинова, сообщает Sports.kz.
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Промоутерская компания Matchroom Boxing опубликовала видео тренировки казахстанского боксера Данияра Елеусинова, сообщает Sports.kz.
«Казахский гром. 28 апреля в
Соперник Елеусинова по первому поединку на
Напомним, 6 марта Данияр Елеусинов подписал контракт с британским промоутером Эдди Хирном, который известен по работе с бывшими и действующими чемпионами мира. К примеру, сейчас его главный «актив» — чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Энтони Джошуа (20−0, 20 КО).