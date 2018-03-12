Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актриса, которая будоражит: Шэрон Стоун отмечает 60-летие
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
Юлия Ковальчук пришла в форму через пять месяцев после родов
9 неожиданных примеров использования штор в интерьере
Все что тебе нужно знать о Юбере Живанши
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Стоук Сити0
Манчестер Сити2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Алавес1
Бетис2
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Монреаль Канадиенс
Футбол. Зарубежный
12.03
Вердер3
Кельн1
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида Пантерз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. КХЛ
12.03
Металлург Мг3
Автомобилист1
Футбол. Премьер-лига
12.03
Урал0
Локомотив М2
Хоккей. КХЛ
12.03
Авангард3
Салават Юлаев2
Все события
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Клубы из Манчестера вступили в борьбу за Неймара
Россия перед Бразилией: без защиты, но с нападением
Бриджит Макрон в Индии надела короткое контрастное платье
В шляпках и одинаковых туфлях: новый выход Миддлтон и Маркл
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
24«Спартак» вновь не смог забить ЦСКА в матче плей-офф КХЛ
21Марселу отменил Березину для «Лиона»
12 марта, источник: Sports.kz

«Казахский гром». Как Елеусинов готовится к дебютному бою

Промоутерская компания Matchroom Boxing опубликовала видео тренировки казахстанского боксера Данияра Елеусинова, сообщает Sports.kz.

«Казахский гром. 28 апреля в Нью-Йорке состоится долгожданный дебют Данияра Елеусинова», — подписано видео, на котором Елеусинов работает с тренером на «лапах».

Соперник Елеусинова по первому поединку на профи-ринге пока неизвестен. Хедлайнерами же вечера бокса на арене Barclays Center станут американец Дэниэл Джейкобс (33−2, 29 КО) и поляк Мацей Сулецки (26−0, 10 КО).

Напомним, 6 марта Данияр Елеусинов подписал контракт с британским промоутером Эдди Хирном, который известен по работе с бывшими и действующими чемпионами мира. К примеру, сейчас его главный «актив» — чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Энтони Джошуа (20−0, 20 КО).

Во время загрузки произошла ошибка.
«Альвареса лишили его бычьего молочка», или Почему шансы Головкина на победу повысились
Сезон можно заканчивать. Почему победа «Локо» равна чемпионству
МИД уполномочен заявить. Об атаке на ЧМ-2018
Клубы из Манчестера вступили в борьбу за Неймара
Россия перед Бразилией: без защиты, но с нападением
Главный тренер Бразилии выдумал «ритмисту». И это не Неймар
«Сток Сити» — «Манчестер Сити»: Зинченко и Бауэр сыграют с первых минут
Каррагера отстранили от работы на ТВ из-за плевка в девочку
Новости
Авто
Toyota или китайский внедорожник? Битва началась А мы проводим очередной сравнительный тест. Да какой – чистокровный японец против… китайца!
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова Вспоминаем смешные и серьезные, трогательные и пронзительные роли великого артиста, навсегда закрепившиеся в истории советского и российского кино
Недвижимость
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Москвичи стали чаще устанавливать шлагбаумы в своих дворах
Иностранцы полюбили Москву больше остальной России
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь